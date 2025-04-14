Игрока «Динамо» Гомеса прооперировали после разрыва ахиллова сухожилия

Полузащитник московского «Динамо» сегодня перенёс операцию после разрыва левого ахиллова сухожилия, полученного в матче с «Пари НН».

Футболист высказался о повреждении:

Во время матча я испытал одно из худших чувств, которые я когда-либо испытывал, получив травму. Это было трудно принять, ни один спортсмен не хочет получить травму, неважно, насколько мы посвящаем себя на поле и за его пределами, делаем всё, чтобы быть здоровыми и счастливыми на поле, есть вещи, которые полностью находятся вне нашего контроля, но я верю в Бога и знаю, что Он всегда делал и делает лучшее в моей жизни, я благодарю Его за всё, это будет время большой стойкости, и я определённо выйду из этого намного сильнее!