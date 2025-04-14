Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Игрока «Динамо» Гомеса прооперировали после разрыва ахиллова сухожилия

вчера, 17:55

Полузащитник московского «Динамо» Артур Гомес сегодня перенёс операцию после разрыва левого ахиллова сухожилия, полученного в матче с «Пари НН».

Футболист высказался о повреждении:

Во время матча я испытал одно из худших чувств, которые я когда-либо испытывал, получив травму. Это было трудно принять, ни один спортсмен не хочет получить травму, неважно, насколько мы посвящаем себя на поле и за его пределами, делаем всё, чтобы быть здоровыми и счастливыми на поле, есть вещи, которые полностью находятся вне нашего контроля, но я верю в Бога и знаю, что Он всегда делал и делает лучшее в моей жизни, я благодарю Его за всё, это будет время большой стойкости, и я определённо выйду из этого намного сильнее!

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Голкипер «Урала» Селихов может пропустить матч Кубка России со «Спартаком»
Вчера, 16:36
Состояние футболистов «Родины» и «Сокола» оценивается как среднее
Вчера, 10:36
Вратарь «Сокола», потерявший сознание после столкновения, пришёл в себя
13 апреля
Защитник «Родины», потерявший сознание после столкновения, ничего не помнит
13 апреля
Гафин: «По предварительной информации у Артура Гомеса порван ахилл»
12 апреля
Татаев: «Сломал лицевую кость в трёх местах. Обошлось без операции»
12 апреля
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:01
В данном случае речь идет о медицине специальной, поэтому при разрыве крестов едут, как правило, в специализированные (давно!) клинике в Европе. А разорванный ахилл - это травма, которую часто получают и простые люди, поэтому эти операции проводят легко и у нас. Хирургия ведь разная бывает, на разных органах, поэтому в мире существует специализация - где-то делаются какие-то операции лучше в Европе, а какие-то в России (мог бы привести много таких примеров!), причем в разы дешевле, зачастую.
shlomo
shlomo
вчера в 19:27
Здоровья, здоровья и только здоровья....
баск
баск
вчера в 18:25
Чувствуется некоторый душевный надрыв в этих словах, и немудрено, тяжёлых травм в своей карьере, несмотря на свои 26 лет, Гомес ещё не получал, а разрыв ахилла- штука ненамного веселее, чем разрыв крестов..

Пусть верит хоть в бога, хоть в чёрта, хоть в шайтана или дементора.
Но надо успокоиться, верить прежде всего в себя и своих врачей и лечиться, добросовестно и целеустремлённо.
Удачи Артуру и ждём на поле.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:59
Дай бог парню скорей поправиться и выйти на поле
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:57
Пожелаю игроку здоровья и чтоб никаких послеоперационных последствий .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 