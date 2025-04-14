Голкипер «Урала» Селихов может пропустить матч Кубка России со «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о состоянии здоровья голкипера Александра Селихова.
В связи с болезнью вратарь, ранее выступавший за московский «Спартак», был вынужден пропустить два последних матча в рамках Первой лиги.
Пока не могу сказать, сыграет он или нет. Решение будет принято в день матча со «Спартаком». Мне еще сегодня доктора скажут: Он уже начал тренироваться. Сам Саша говорит, что готов выйти. Но мы еще посмотрим. Главное, чтобы не было рецидива...
15 апреля «Урал» проведет выездной поединок со «Спартаком» в рамках розыгрыша Кубка России.
Наверное, по регламенту там жеребьевка положена, но мне тоже кажется, что было бы справедливым, если бы вылетевшие из пути РПЛ матчи против пути Регионов играли на выезде
Наверное, по регламенту там жеребьевка положена, но мне тоже кажется, что было бы справедливым, если бы вылетевшие из пути РПЛ матчи против пути Регионов играли на выезде