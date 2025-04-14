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Голкипер «Урала» Селихов может пропустить матч Кубка России со «Спартаком»

вчера, 16:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал20:30 Не начался

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о состоянии здоровья голкипера Александра Селихова.

В связи с болезнью вратарь, ранее выступавший за московский «Спартак», был вынужден пропустить два последних матча в рамках Первой лиги.

Пока не могу сказать, сыграет он или нет. Решение будет принято в день матча со «Спартаком». Мне еще сегодня доктора скажут: Он уже начал тренироваться. Сам Саша говорит, что готов выйти. Но мы еще посмотрим. Главное, чтобы не было рецидива...

15 апреля «Урал» проведет выездной поединок со «Спартаком» в рамках розыгрыша Кубка России.

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B.Y.O.B.
B.Y.O.B. ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 08:47
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:01
    А кто знает почему игра команды пути регионов Урала и пути РПЛ Спартака играется не на поле региона, те Урала?
    Вещий
    Вещий
    вчера в 17:10
    В лучшем раскладе это чтобы он сыграл...
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 16:43, ред.
    Оооо! Для Сели это будет матч тысячи жизней, точно Урал не пройдём если он будет
    Гость
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