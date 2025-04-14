Голкипер «Урала» Селихов может пропустить матч Кубка России со «Спартаком»

Президент «Урала» рассказал о состоянии здоровья голкипера .

В связи с болезнью вратарь, ранее выступавший за московский «Спартак», был вынужден пропустить два последних матча в рамках Первой лиги.

Пока не могу сказать, сыграет он или нет. Решение будет принято в день матча со «Спартаком». Мне еще сегодня доктора скажут: Он уже начал тренироваться. Сам Саша говорит, что готов выйти. Но мы еще посмотрим. Главное, чтобы не было рецидива...