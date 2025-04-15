Врач «Динамо» рассказал о сроках восстановления Артура Гомеса

По информации врача московского «Динамо» Александра Родионова, восстановление полузащитника команды после травмы, полученной в матче 24-го тура РПЛ с «Пари НН» (1:1), займет не менее 6-8 месяцев.

На 54‑й минуте матча с «Пари НН» Артур Гомес получил повреждение и был заменен. По первому диагностическому тесту (тесту Томпсона) было понятно, что очень сильно повреждено ахиллово сухожилие левой голени. После подтверждения диагноза с помощью МРТ в Москве мы связались с рядом европейских хирургов в Финляндии и Германии, и они подтвердили, что необходимо оперативное вмешательство.

Теперь нас ждёт трудный и интересный период возвращения Артура Гомеса в строй. Минимальный срок восстановления в данном случае составляет 6–8 месяцев.