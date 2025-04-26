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«Торино» выкупит защитника «Фиорентины»

сегодня, 11:48

«Торино» активирует опцию выкупа защитника «Фиорентины» Кристиано Бираги, который играет за «быков» на правах аренды. С игроком уже согласованы условия личного контракта до лета 2027 года.

Бираги выступает за «Торино» с февраля текущего года. На счету 32-летнего левого защитника 18 матчей в Серии А (гол и жёлтая карточка) и 5 игр в Лиге конференций (ассист и жёлтая карточка). Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 2 миллиона евро.

Ранее «Фиорентина» сообщила о травме основного правого защитника.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:09
Для 32летнего Кристиано это шикарное событие...
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