«Торино» выкупит защитника «Фиорентины»

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сегодня, 11:48

«Торино» активирует опцию выкупа защитника «Фиорентины» , который играет за «быков» на правах аренды. С игроком уже согласованы условия личного контракта до лета 2027 года.

Бираги выступает за «Торино» с февраля текущего года. На счету 32-летнего левого защитника 18 матчей в Серии А (гол и жёлтая карточка) и 5 игр в Лиге конференций (ассист и жёлтая карточка). Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 2 миллиона евро.

Ранее «Фиорентина» сообщила о травме основного правого защитника.