«Ювентус» может расстаться с 6 игроками, если клуб не выйдет в ЛЧ

Несколько футболистов могут покинуть «Ювентус», если клуб не попадёт в Лигу чемпионов на следующий сезон.
По данным источника, «старая синьора» потеряет около 60 млн евро, если не сможет квалифицироваться в ЛЧ.
В результате клуб могут покинуть защитники Федерико Гатти и Андреа Камбьязо, в которых заинтересованы команды из Англии. Кроме того, ожидается, что вратаря Маттиа Перина и нападающего Душана Влаховича попросят уйти, при этом Влахович, чей контракт заканчивается летом 2026 года, не намерен продлевать соглашение. Также у «Ювентуса» не будет финансовых средств для продления аренды нападающих Рандаля Коло Муани и Франсишку Консейсау.
Вот просто представьте, такие супер звёзду как Алессандро Дель Пьеро, Павел Недвед, Джанлуиджи Буффон, Мауро Каморанези, Давид Трезеге не бросили команду а ушли вместе с ней в серию Б. А ведь на них был огромный спрос.
Вот просто представьте, такие супер звёзду как Алессандро Дель Пьеро, Павел Недвед, Джанлуиджи Буффон, Мауро Каморанези, Давид Трезеге не бросили команду а ушли вместе с ней в серию Б. А ведь на них был огромный спрос.