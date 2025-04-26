«Ювентус» может расстаться с 6 игроками, если клуб не выйдет в ЛЧ

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сегодня, 08:18

Несколько футболистов могут покинуть «Ювентус», если клуб не попадёт в Лигу чемпионов на следующий сезон.

По данным источника, «старая синьора» потеряет около 60 млн евро, если не сможет квалифицироваться в ЛЧ .

В результате клуб могут покинуть защитники и , в которых заинтересованы команды из Англии. Кроме того, ожидается, что вратаря и нападающего попросят уйти, при этом Влахович, чей контракт заканчивается летом 2026 года, не намерен продлевать соглашение. Также у «Ювентуса» не будет финансовых средств для продления аренды нападающих и .