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«Ювентус» может расстаться с 6 игроками, если клуб не выйдет в ЛЧ

сегодня, 08:18

Несколько футболистов могут покинуть «Ювентус», если клуб не попадёт в Лигу чемпионов на следующий сезон.

По данным источника, «старая синьора» потеряет около 60 млн евро, если не сможет квалифицироваться в ЛЧ.

В результате клуб могут покинуть защитники Федерико Гатти и Андреа Камбьязо, в которых заинтересованы команды из Англии. Кроме того, ожидается, что вратаря Маттиа Перина и нападающего Душана Влаховича попросят уйти, при этом Влахович, чей контракт заканчивается летом 2026 года, не намерен продлевать соглашение. Также у «Ювентуса» не будет финансовых средств для продления аренды нападающих Рандаля Коло Муани и Франсишку Консейсау.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 09:15
Это не игроки, это балласт, которые играют ради деньжат. А в каком клубе играть им всё равно. Юве надо снова собирать семью. Такую, которая не бросила команду после отправки в серию Б.
Вот просто представьте, такие супер звёзду как Алессандро Дель Пьеро, Павел Недвед, Джанлуиджи Буффон, Мауро Каморанези, Давид Трезеге не бросили команду а ушли вместе с ней в серию Б. А ведь на них был огромный спрос.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:57
Если уж летим на дно таблицы то надо будет там потом закрепиться
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 08:38
Скорей всего Болонья оставит за бортом Лиги чемпионов старую синьору. Юве просто лихорадит не по детски
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:28
Давно пора уже начать перестройку и желательно с верху до низу .
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 08:23
От молодых избавляется старая синьора.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:19
В "Старой сеньоре" давно назрела "чистка"...
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