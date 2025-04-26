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Палмер может перейти в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 11:02

Полузащитник «Челси» Коул Палмер привлек внимание «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, «красные дьяволы» рассматривают возможность приобретения английского футболиста, если он станет доступен для трансфера.

Однако в «Манчестер Юнайтед» осознают, что шансы на осуществление этого перехода невелики, так как «Челси» вряд ли согласится отпустить Палмера к своему сопернику.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:52
Если Палмер будет доступен для трансфера, то МЮ столкнется с огромной конкуренцией т.к желающих подписать Палмера будет много!!!
Вообще, заполучить Палмера будет очень сложно, Челси при Боули подписывал оооочень долгосрочные контракты с игроками, так что Коул там в рабстве на долго!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:50
Серьёзно? Большего бреда я не слышал! По ходу писать больше нечего!
galem72
galem72
сегодня в 11:31
"...если он станет доступен для трансфера..."

Так можно написать совершенно про любой клуб, у которого есть большие деньги на покупку стоящего игрока.
y4t962k3yav8
y4t962k3yav8
сегодня в 11:27
Если в Челси его отпустят
Валерыч
Валерыч
сегодня в 11:27
И "Челси" не отпустит, и Палмер не захочет в МЮ, который из гранда АПЛ превратился уже почти в аутсайдера и мимо всех еврокубков летит.
"А с "Челси" хоть шанс есть в ЛЧ поиграть.
протон
протон
сегодня в 11:14
К конкуренту ? Челси конечно и сам не праймовый, но МЮ то вообще болтается как субстанция в проруби
Гость
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