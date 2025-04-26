Палмер может перейти в «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 11:02

Полузащитник «Челси» привлек внимание «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, «красные дьяволы» рассматривают возможность приобретения английского футболиста, если он станет доступен для трансфера.

Однако в «Манчестер Юнайтед» осознают, что шансы на осуществление этого перехода невелики, так как «Челси» вряд ли согласится отпустить Палмера к своему сопернику.