Палмер может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер привлек внимание «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, «красные дьяволы» рассматривают возможность приобретения английского футболиста, если он станет доступен для трансфера.
Однако в «Манчестер Юнайтед» осознают, что шансы на осуществление этого перехода невелики, так как «Челси» вряд ли согласится отпустить Палмера к своему сопернику.
Вообще, заполучить Палмера будет очень сложно, Челси при Боули подписывал оооочень долгосрочные контракты с игроками, так что Коул там в рабстве на долго!
Вообще, заполучить Палмера будет очень сложно, Челси при Боули подписывал оооочень долгосрочные контракты с игроками, так что Коул там в рабстве на долго!