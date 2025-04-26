«Арсенал» предложит 64 млн евро за Кунде

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сегодня, 08:45

Защитник «Барселоны» рассматривает возможность перехода в один из топ-клубов АПЛ .

По информации источника, лондонский «Арсенал» проявляет интерес к подписанию француза и готов выделить около 64 миллионов евро на его приобретение.

Действующий контракт Жюля с «сине-гранатовыми» истекает в конце июня 2027 года.