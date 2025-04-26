«Арсенал» предложит 64 млн евро за Кунде

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассматривает возможность перехода в один из топ-клубов АПЛ.
По информации источника, лондонский «Арсенал» проявляет интерес к подписанию француза и готов выделить около 64 миллионов евро на его приобретение.
Действующий контракт Жюля с «сине-гранатовыми» истекает в конце июня 2027 года.
Сдаётся мне, что скоро доведут Лапорту, - мужик начнёт факи раздавать коллегам-презикам.))
Сдаётся мне, что скоро доведут Лапорту, - мужик начнёт факи раздавать коллегам-презикам.))