Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Арсенал» предложит 64 млн евро за Кунде

сегодня, 08:45

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде рассматривает возможность перехода в один из топ-клубов АПЛ.

По информации источника, лондонский «Арсенал» проявляет интерес к подписанию француза и готов выделить около 64 миллионов евро на его приобретение.

Действующий контракт Жюля с «сине-гранатовыми» истекает в конце июня 2027 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Ювентус» может расстаться с 6 игроками, если клуб не выйдет в ЛЧ
Сегодня, 08:18
СлухиУ Джонатана Та и «Барселоны» есть устная договорённость о переходе
Вчера, 19:48
СлухиГрегор Кобель заинтересовал топ-клубы АПЛ
Вчера, 19:35
СлухиХадсон-Одои может продолжить карьеру в Серии А
Вчера, 19:22
Агент Головина отреагировал на слухи, что игрок хочет вернуться в Россию
Вчера, 14:31
Слухи«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Челси»
Вчера, 14:23
Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:56
Вообще не вижу смысла в его трансфере, тем более при живых Тимбере и Уайте !!!
В клубе есть более проблемные позиции, нужно начать с них, а дальше видно будет
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:05
Для того ,б что бы было понадёжнее , надо предложить 64 ляма плюс бонус для самого Кунде на обновления гардероба...)
Dauletbek
Dauletbek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:45
От де Йонга я бы даже бесплатно избавился, если был на месте руководства...) Он ещё сегодня будет играть со старта...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:56
Араухо, Йонг, Рафинья,..., теперь Кунде. На очереди, по всей видимости, Ямаль.

Сдаётся мне, что скоро доведут Лапорту, - мужик начнёт факи раздавать коллегам-презикам.))
5fy9z2ssb9rx
5fy9z2ssb9rx
сегодня в 09:12
В Барселоне у него больше шансов что-то выиграть
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 08:52, ред.
Всё будет от исхода ЛЧ зависеть, захочет ли он в Арсенал и будет ли это считаться понижением в классе? Кто знает вдруг в финале встретятся Барса и Арсенал и лондонцы порвут каталонцев в одни ворота. Тогда грандом в Европе вдруг станет считаться именно Арсенал и многие могут захотеть туда пойти играть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 