По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» в последние недели проводила переговоры с агентами защитника «Борнмута» Дина Хёйсена.
Спортивный директор Макс Эберль в курсе всех обстоятельств. Ранее уже упоминалось, что «Бавария» активно ищет высококлассного центрального защитника, и снова рассматривается кандидатура Джонатана Та, который покидает «Байер».
На данный момент Хёйсен входит в число приоритетных целей «Баварии», однако его приход возможен лишь при условии ухода одного из действующих защитников, например, Ким Мин-Джэ.
Поэтому клуб пока не спешит с переговорами. Тем временем другие команды, такие как «Ливерпуль» и «Челси», проявляют более активный интерес в этом направлении.
Как всегда в руководстве Баварии всё через одно место, а потом сокрушаются.
Как всегда в руководстве Баварии всё через одно место, а потом сокрушаются.
Нужно выпилить Кима обязательно , это главное.
Нужно выпилить Кима обязательно , это главное.