«Бавария» приобретёт Хёйсена в том случае, если кто-то из защитников уйдёт

1745656293

сегодня, 11:31

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» в последние недели проводила переговоры с агентами защитника «Борнмута» .

Спортивный директор Макс Эберль в курсе всех обстоятельств. Ранее уже упоминалось, что «Бавария» активно ищет высококлассного центрального защитника, и снова рассматривается кандидатура Джонатана Та, который покидает «Байер».

На данный момент Хёйсен входит в число приоритетных целей «Баварии», однако его приход возможен лишь при условии ухода одного из действующих защитников, например, .

Поэтому клуб пока не спешит с переговорами. Тем временем другие команды, такие как «Ливерпуль» и «Челси», проявляют более активный интерес в этом направлении.