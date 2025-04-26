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«Бавария» приобретёт Хёйсена в том случае, если кто-то из защитников уйдёт

сегодня, 11:31

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, «Бавария» в последние недели проводила переговоры с агентами защитника «Борнмута» Дина Хёйсена.

Спортивный директор Макс Эберль в курсе всех обстоятельств. Ранее уже упоминалось, что «Бавария» активно ищет высококлассного центрального защитника, и снова рассматривается кандидатура Джонатана Та, который покидает «Байер».

На данный момент Хёйсен входит в число приоритетных целей «Баварии», однако его приход возможен лишь при условии ухода одного из действующих защитников, например, Ким Мин-Джэ.

Поэтому клуб пока не спешит с переговорами. Тем временем другие команды, такие как «Ливерпуль» и «Челси», проявляют более активный интерес в этом направлении.

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Все комментарии
AleS
AleS
сегодня в 12:59
Бавария всегда была машиной, с немцамми в составе, лучших легов брали из других команд Будеслиги. А теперь сброд какой-то из "суперзвезд" типа Кейна и Санее, с непонятными личностями в защите и на тренерском мостике. Сейчас вот какого-то мальчика испанчика хотят купить... жесть
Брулин
Брулин
сегодня в 12:51
Дайер продлевается, Станишич и Ито тоже опции ( хоть у обоих сезон смазали травмы).
Нужно выпилить Кима обязательно , это главное.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:05
Значит, у Баварии не будет новых защитников. Травмированные не уйдут
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:57
И че теперь Хейсену ждать пока руководство Баварии отелится?
Capral
Capral
сегодня в 11:50, ред.
Они лучше подняли бы зарплату Упамекано, а не торговались. Дайер не смог его заменить, да и вряд ли, кто-то другой сможет. Все голы от Интера были из зоны травмированного француза.
Как всегда в руководстве Баварии всё через одно место, а потом сокрушаются.
протон
протон
сегодня в 11:38
Если уж Бавария решит взять защитника этим летом, то лучше договориться с Та чем покупать молодого испанца почти за 60 млн евро, при этом неизвестно сможет ли он вообще заиграть на уровне Баварии. А Та хоть и придётся выложить большую зарплату, но за трансфер платить не надо и его уровень прекрасно известен Баварии(в Бундеслиге он неплох)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:35
А Хейсен пока как на междупутьи...
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