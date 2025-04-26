В «Реале» убеждены, что их судят не так, как все остальные команды

1745661894

сегодня, 13:04

«Реал» действительно рассматривал возможность бойкотировать финал Кубка Испании против «Барселоны» 26 апреля из-за критических замечаний судей по поводу клубного телевидения «сливочных».

Однако клуб не уведомил Королевскую испанскую федерацию футбола (RFEF) о своих намерениях.

По данным источника, в «Реале» считают, что судейство в их отношении отличается от других команд, и высказывания арбитров и перед матчем с «Барселоной» подтверждают это мнение.

В связи с этим клуб планирует уделить особое внимание вопросам судейства перед финалом Кубка Испании.