В «Реале» убеждены, что их судят не так, как все остальные команды

«Реал» действительно рассматривал возможность бойкотировать финал Кубка Испании против «Барселоны» 26 апреля из-за критических замечаний судей по поводу клубного телевидения «сливочных».
Однако клуб не уведомил Королевскую испанскую федерацию футбола (RFEF) о своих намерениях.
По данным источника, в «Реале» считают, что судейство в их отношении отличается от других команд, и высказывания арбитров Де Бургоса Бенгоэчеа Рикардо и Гонсалеса Фуэртеса Пабло перед матчем с «Барселоной» подтверждают это мнение.
В связи с этим клуб планирует уделить особое внимание вопросам судейства перед финалом Кубка Испании.
Опять ты всё перепутал. Арбитр не дождался гола в ворота Валенсии. А дал свисток раньше. Поэтому он не мог засчитать этот гол.
Опять ты всё перепутал. Арбитр не дождался гола в ворота Валенсии. А дал свисток раньше. Поэтому он не мог засчитать этот гол.
Уронила типа мячик
Нет бы ей прикинуть дуре
Не утонет он в натуре
Уронила типа мячик
Нет бы ей прикинуть дуре
Не утонет он в натуре