Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Кубок 2024/2025

В «Реале» убеждены, что их судят не так, как все остальные команды

сегодня, 13:04
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

«Реал» действительно рассматривал возможность бойкотировать финал Кубка Испании против «Барселоны» 26 апреля из-за критических замечаний судей по поводу клубного телевидения «сливочных».

Однако клуб не уведомил Королевскую испанскую федерацию футбола (RFEF) о своих намерениях.

По данным источника, в «Реале» считают, что судейство в их отношении отличается от других команд, и высказывания арбитров Де Бургоса Бенгоэчеа Рикардо и Гонсалеса Фуэртеса Пабло перед матчем с «Барселоной» подтверждают это мнение.

В связи с этим клуб планирует уделить особое внимание вопросам судейства перед финалом Кубка Испании.

Подписывайся в ВК
Все новости
В ФИФА прокомментировали ситуацию с судьями перед матчем «Барса» — «Реал»
Сегодня, 12:27
Официально«Реал» опубликовал заявление на тему конфликта с арбитрами
Вчера, 23:23
Глава Ла Лиги: «Перес не жалуется, а угрожает»
Вчера, 22:46
Агент Артиги: «Франк ждёт чисто по‑человечески и не хочет подключать ФИФА»
23 апреля
В Бельгии игрок бросил второй мяч на поле и получил дисквалификацию
23 апреля
Агент Артиги: «Если до конца апреля клуб не рассчитается, мы пойдём в ФИФА»
21 апреля
Сортировать
Все комментарии
vray6s86r5ra
vray6s86r5ra
сегодня в 15:29
Маничка Переса передалась на игроков
Petruccio
Petruccio
сегодня в 14:51
А чего не вспоминаешь когда Реалу давали пенальти за попадание мяча в спину игроку соперника?
Petruccio
Petruccio
сегодня в 14:50, ред.
    Baggio R.
    Baggio R.
    сегодня в 14:24
      дурман
      дурман
      сегодня в 14:07
      Наша Таня типа плачет
      Уронила типа мячик
      Нет бы ей прикинуть дуре
      Не утонет он в натуре
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 13:47
      Интересно почему Реал не делает роликов с ошибками в их пользу и не ноет что в их матче в ЛЧ Лейпциг судили не так
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ
      сегодня в 13:31
      А это вообще кто такие? Первый раз слышу название этого клуба. 🤔
      Capral
      Capral
      сегодня в 13:28, ред.
      Я не особо продвинутый в делах Примеры, но даже я увидел разницу в судействе Реала и той же Барселоны. Достаточно вспомнить, как засудили Реал в прошлом сезоне в Валенсии, когда судья дождался чистейшего гола в ворота хозяев, но тут же, к изумлению всех присутствующих гол отменил... В этом сезоне, пенальти в ворота соперника Барселоны, на ровном месте, из ничего, при игровом столкновении Ямаля с соперником- плечо в плечо, Ямаль, тут же рухнул на землю. В итоге, Барса выиграла-5:1. И таких случаев, уже в этом сезоне было предостаточно. Да, у проигравшей стороны, всегда будут претензии к судейству. Но и отрицать, очевидных ляпов судейских, тоже не стоит. Лучше всего, своей игрой доказывать своё преимущество, а если судейский произвол случится, то точно не останется без внимания...
      drug01
      drug01
      сегодня в 13:11
      Просто надо играть лучше
      Bad Listener
      Bad Listener
      сегодня в 13:08, ред.
      В Реале пытаются бороться со стихией. совсем обезумели. Возомнили себя какими то особенными, что их как то особенно судят. Мания величия у них там уже, до клиники практически дошло.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       