В Бельгии игрок бросил второй мяч на поле и получил дисквалификацию

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вчера, 11:49

Скандальный эпизод произошёл во время матча чемпионата Бельгии «Генк» — «Юнион Сент-Жиллуаз» (1:2).

В добавленное время один из представителей гостевой команды бросил на поле второй мяч, в этот момент хозяева поля развивали атаку, находясь на своей половине. В итоге полузащитник , рядом с которым и оказался лишний мяч, прекратил игру, а скамейка «Генка» вскочила со своих мест от недовольства. Защитник стал активно обращаться к резервному арбитру.

Специалист по экипировке Ибрагим Фадили получил красную карточку от Джаспера Вергута после беспорядков перед скамейкой запасных «Юниона», но, как оказалось, была допущена ошибка. Это подтвердил «Юнион», сообщив, что правило нарушил один из футболистов:

Нашему менеджеру по экипировке ошибочно дали красную карточку. После внутренних обсуждений сегодня утром выяснилось, что наш вратарь Вик Шамбер бросил мяч на поле.

Шамбер, ранее выступавший за молодёжные команды «Генка», и Фадили предстали перед дисциплинарным комитетом Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB). Орган потребовал сурового наказания, особенно для голкипера. По словам председателя Эбе Верхагена, организация очень серьёзно относится к нарушениям правил честной игры.

Игрок был приговорён к шестиматчевой дисквалификации (два из которых условно) и штрафу в размере 5 тысяч евро. Фадили получил дисквалификацию на три игры, две из которых являются реальным наказанием, и штрафу в 2500 евро. Он якобы ввёл в заблуждение арбитров, взяв вину на себя.

В ходе слушаний Шамбер выступил с краткой речью, в которой извинился за свои действия:

Я хочу извиниться перед всеми, потому что в конечном итоге это было очень глупое и импульсивное решение. Это был напряжённый матч против моей бывшей команды. Как бы хорошо я ни знал своих бывших товарищей по команде и как бы ни хотел выиграть, всё должно быть по-честному. С того момента, как я выпустил мяч, я задавался вопросом, что я сделал. Я ведь не такой, правда? Я болею за честный футбол, это была очень глупая ошибка.

Фадили также извинился за инцидент. Адвокат Свен Демельмейстер попросил смягчить наказание мужчине, отметив, что его преследовали с воскресенья и ему даже угрожали смертью.