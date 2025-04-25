«Реал» опубликовал заявление на тему конфликта с арбитрами

«Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявление на тему конфликта клуба с арбитрами перед матчем финала Кубка Испании с «Барселоной».

ФК «Реал Мадрид» считает неприемлемыми публичные заявления, сделанные сегодня арбитрами, назначенными на финал Кубка Короля, который состоится завтра 26 апреля 2025 года.

Эти заявления, которые удивительным образом привлекли внимание к видеороликам, сделанным СМИ , защищенным свободой слова, таким как Realmadrid TV, созданным преднамеренно за 24 часа до финала против одного из его участников, еще раз демонстрируют явную и очевидную враждебность и неприязнь этих арбитров к клубу «Реал Мадрид».

Еще более удивительны заявления, в которых в угрожающем тоне, ссылаясь на единство арбитров, объявляются предполагаемые меры или действия, далекие от принципов справедливости, объективности и беспристрастности, которые должны превалировать всего за несколько часов до начала футбольного события, которое привлечет внимание сотен миллионов людей по всему миру.

Учитывая серьезность происходящего, «Реал Мадрид» надеется, что ответственные лица из числа RFEF и арбитров будут действовать соответствующим образом, принимая соответствующие меры для защиты чести организаций, которые они представляют.