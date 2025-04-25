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«Реал» опубликовал заявление на тему конфликта с арбитрами

вчера, 23:23
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

«Реал» на своём официальном сайте опубликовал заявление на тему конфликта клуба с арбитрами перед матчем финала Кубка Испании с «Барселоной».

ФК «Реал Мадрид» считает неприемлемыми публичные заявления, сделанные сегодня арбитрами, назначенными на финал Кубка Короля, который состоится завтра 26 апреля 2025 года.

Эти заявления, которые удивительным образом привлекли внимание к видеороликам, сделанным СМИ, защищенным свободой слова, таким как Realmadrid TV, созданным преднамеренно за 24 часа до финала против одного из его участников, еще раз демонстрируют явную и очевидную враждебность и неприязнь этих арбитров к клубу «Реал Мадрид».

Еще более удивительны заявления, в которых в угрожающем тоне, ссылаясь на единство арбитров, объявляются предполагаемые меры или действия, далекие от принципов справедливости, объективности и беспристрастности, которые должны превалировать всего за несколько часов до начала футбольного события, которое привлечет внимание сотен миллионов людей по всему миру.

Учитывая серьезность происходящего, «Реал Мадрид» надеется, что ответственные лица из числа RFEF и арбитров будут действовать соответствующим образом, принимая соответствующие меры для защиты чести организаций, которые они представляют.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:46
    Agamaga005
    Agamaga005
    сегодня в 00:39
    Читаю и смеюсь с их заявления 😂
    Им позволительно на собственном канале выпускать пар на судью, а если тот таким же образом защищает себя через СМИ, то это неприемлемо? 😀
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:18
    Реал Мадрид не просто так делает эти заявления о системе испанского футбола. Кто следит за Реалом за пределами поля, тот знает всю эту кухню.
    Capral
    Capral
    вчера в 23:59
    Возмущения Реала понимаю и сочувствую, но перед финалом, не стоит делать подобные заявления, а лучше - сосредоточиться на игре...
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 23:53
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 23:35
      Пора уже сниматься с чемпионата и с кубка)
      Гость
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