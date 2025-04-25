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Глава Ла Лиги: «Перес не жалуется, а угрожает»

вчера, 22:46
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас раскритиковал президента «Реала» Флорентино Переса.

Это не футбол, а управление властью.

Ему (возможно, говорится о Пересе – прим. ред.) не нравится Тебас, поскольку он не позволяет ему делать то, что он хочет. Ему не нравится [глава УЕФА] Чеферин, поскольку он не позволяет делать то, что ему хочется. Ему не нравится [глава RFEF] Лусан, ведь он не дает делать то, что хочет.

Ему не нравятся телекомментаторы, потому что они говорят не то, что ему хочется слышать. Они не хотят реформ судейства, ведь это не то, чего он желает.

И теперь, после заявлений арбитров, уставших от постоянной травли со стороны клубного телевидения «Реала», он отвечает так, как привык: отменить пресс-конференцию, тренировку, он презирает официальные мероприятия, проболтался, что не посетит финал.

Он не протестует, а давит. Не жалуется, а угрожает. Не соглашается, а наказывает. Он не хочет улучшать футбол, а хочет свой футбол.

И самое серьезное не то, что он старается. Самое серьезное, что многие позволяют ему это, соглашаются с ним и помогают ему.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 02:17
Нууу, лично мое мнение, что Тебас как минимум симпатизирует Барсе. И всегда, когда это возможно- ставит палки в колеса Реалу. Любой спорный момент, в пользу соперников сливочных.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:49
Малоли чего он хочет, есть правила
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ RM_35 (раскрыть)
вчера в 23:36
поменять главу ЛЛ ? )) Тебас избранный глава ЛаЛиги.
при этом в выборах были и другие достойные кандидаты.
чего нет в выборах президента реала. там перес все под себя обустроил.
абсолютная геронтократия.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:31
в девятку попал Тебас.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 23:30
Деньги и власть...
Dauletbek
Dauletbek ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 23:29
В программу "пусть говорят"?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:25
Все к Малахову на передачу, он разберётся кто там прав, а кто нет!)
RM_35
RM_35
вчера в 23:20
поменять бы уже давно еще главу ла лиги, такое чувство что человек просто сидит за бабки, а в футболе вообще не понимает!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:15
Начались свары в Ла Лиге !!!
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