Глава Ла Лиги: «Перес не жалуется, а угрожает»

Глава Ла Лиги раскритиковал президента «Реала» .

Это не футбол, а управление властью.

Ему (возможно, говорится о Пересе – прим. ред.) не нравится Тебас, поскольку он не позволяет ему делать то, что он хочет. Ему не нравится [глава УЕФА ] Чеферин, поскольку он не позволяет делать то, что ему хочется. Ему не нравится [глава RFEF] Лусан, ведь он не дает делать то, что хочет.

Ему не нравятся телекомментаторы, потому что они говорят не то, что ему хочется слышать. Они не хотят реформ судейства, ведь это не то, чего он желает.

И теперь, после заявлений арбитров, уставших от постоянной травли со стороны клубного телевидения «Реала», он отвечает так, как привык: отменить пресс-конференцию, тренировку, он презирает официальные мероприятия, проболтался, что не посетит финал.

Он не протестует, а давит. Не жалуется, а угрожает. Не соглашается, а наказывает. Он не хочет улучшать футбол, а хочет свой футбол.

И самое серьезное не то, что он старается. Самое серьезное, что многие позволяют ему это, соглашаются с ним и помогают ему.