Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Кубок 2024/2025

В ФИФА прокомментировали ситуацию с судьями перед матчем «Барса» — «Реал»

сегодня, 12:27
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

В Международной федерации футбола (ФИФА) отреагировали на ситуацию с судьями перед финалом Кубка Испании. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.

По данным источника, в ФИФА заявили «сливочным», что не понимают, почему судьи дали пресс-конференцию перед матчем.

Напомним, на пресс-конференции перед финальной игрой главный арбитр Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»:

Когда твой ребёнок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело.

Клубное телевидение мадридского клуба ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Бенгоэчеа на финал Кубка, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «сливочных».

Подписывайся в ВК
Все новости
Официально«Реал» опубликовал заявление на тему конфликта с арбитрами
Вчера, 23:23
Глава Ла Лиги: «Перес не жалуется, а угрожает»
Вчера, 22:46
Агент Артиги: «Франк ждёт чисто по‑человечески и не хочет подключать ФИФА»
23 апреля
В Бельгии игрок бросил второй мяч на поле и получил дисквалификацию
23 апреля
Агент Артиги: «Если до конца апреля клуб не рассчитается, мы пойдём в ФИФА»
21 апреля
Конте: «Вчера я увидел отсутствие уважения со стороны Де Лаурентиса ко мне»
20 апреля
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 14:44
ИИ - это...ИшакИ ?)
Vilar
Vilar
сегодня в 13:44
Какое отношение фИфа имеет к внутренним проблемам испанцев? испанская федерация футбола эти вопросы не решает? ну, и нахрен она нужна.
Только в рпл нет вопросов к судьям, потому, что в России судьи взятки рублями не берут, сказал губер самарской обл. - Федорищев.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 13:04
Реал нельзя понять. Нельзя обвинять судью ДО игры. Или Перес видит будущее? Отсудит плохо - предъявите претензии. А пока абсолютно ни на чём неоснованное обвинение непонятно в чём.

Не хочешь играть, бойкотировать матч собрался - делай, а не говори. Потом за ДЕЛА получишь справедливое наказание. А пока один словесный поток с обвинениями направо и налево в том, что ещё не произошло.

По хорошему, Переса надо, мягко говоря, послать. Пусть сидит в своём кабинете на Бернабэу, или где он там у него, и жалуется невидимому зрителю на весь мир.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 12:39
Реал можно понять. Я бы тоже усомнился в справедливой судействе человека, который на меня обижен, и на весь мир плачет что я его обидел.
протон
протон
сегодня в 12:34
Приходит то время, когда матчи будут судить ИИ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 