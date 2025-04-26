В ФИФА прокомментировали ситуацию с судьями перед матчем «Барса» — «Реал»

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сегодня, 12:27

В Международной федерации футбола ( ФИФА ) отреагировали на ситуацию с судьями перед финалом Кубка Испании. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с .

По данным источника, в ФИФА заявили «сливочным», что не понимают, почему судьи дали пресс-конференцию перед матчем.

Напомним, на пресс-конференции перед финальной игрой главный арбитр Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»:

Когда твой ребёнок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело.

Клубное телевидение мадридского клуба ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Бенгоэчеа на финал Кубка, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «сливочных».