В Международной федерации футбола (ФИФА) отреагировали на ситуацию с судьями перед финалом Кубка Испании. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Де Бургос Бенгоэчеа Рикардо.
По данным источника, в ФИФА заявили «сливочным», что не понимают, почему судьи дали пресс-конференцию перед матчем.
Напомним, на пресс-конференции перед финальной игрой главный арбитр Бенгоэчеа заплакал, говоря о критике телевидения «Реала»:
Когда твой ребёнок приходит домой в слезах, потому что в школе его отца назвали вором, это очень тяжело.
Клубное телевидение мадридского клуба ранее выпустило видео, в котором раскритиковало назначение Бенгоэчеа на финал Кубка, указав на ряд ошибок судьи в пользу соперников «сливочных».
Только в рпл нет вопросов к судьям, потому, что в России судьи взятки рублями не берут, сказал губер самарской обл. - Федорищев.
Только в рпл нет вопросов к судьям, потому, что в России судьи взятки рублями не берут, сказал губер самарской обл. - Федорищев.
Не хочешь играть, бойкотировать матч собрался - делай, а не говори. Потом за ДЕЛА получишь справедливое наказание. А пока один словесный поток с обвинениями направо и налево в том, что ещё не произошло.
По хорошему, Переса надо, мягко говоря, послать. Пусть сидит в своём кабинете на Бернабэу, или где он там у него, и жалуется невидимому зрителю на весь мир.
Не хочешь играть, бойкотировать матч собрался - делай, а не говори. Потом за ДЕЛА получишь справедливое наказание. А пока один словесный поток с обвинениями направо и налево в том, что ещё не произошло.
По хорошему, Переса надо, мягко говоря, послать. Пусть сидит в своём кабинете на Бернабэу, или где он там у него, и жалуется невидимому зрителю на весь мир.