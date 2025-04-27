Карвахаль оскорбил главного арбитра финала Кубка Испании

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сегодня, 10:46

Защитник «Реала» , который не попал в заявку на финал Кубка Испании против «Барселоны», оскорбил главного арбитра .

В одном из эпизодов в концовке встречи футболист крикнул в адрес арбитра: «Сукин сын! Ни стыда ни совести!»

«Реал» уступил «Барселоне» 2:3 в овертайме. На последних секундах встречи рефери удалил сразу трех игроков «Реала», которые были недовольны его работой.