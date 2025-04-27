Карвахаль оскорбил главного арбитра финала Кубка Испании

Защитник «Реала» Дани Карвахаль, который не попал в заявку на финал Кубка Испании против «Барселоны», оскорбил главного арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа.
В одном из эпизодов в концовке встречи футболист крикнул в адрес арбитра: «Сукин сын! Ни стыда ни совести!»
«Реал» уступил «Барселоне» 2:3 в овертайме. На последних секундах встречи рефери удалил сразу трех игроков «Реала», которые были недовольны его работой.
Где пенальти за фол Рюдигера?
Где пенальти за фол Рюдигера?
УЕФА может наказать. ЛаЛига тоже.
рот Дани работает только во вред собственной команды.
УЕФА может наказать. ЛаЛига тоже.
рот Дани работает только во вред собственной команды.
Судья свой выбор сделал...теперь не надо обижаться)...
Судья свой выбор сделал...теперь не надо обижаться)...