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Карвахаль оскорбил главного арбитра финала Кубка Испании

сегодня, 10:46
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗакончился в доп. время

Защитник «Реала» Дани Карвахаль, который не попал в заявку на финал Кубка Испании против «Барселоны», оскорбил главного арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа.

В одном из эпизодов в концовке встречи футболист крикнул в адрес арбитра: «Сукин сын! Ни стыда ни совести!»

«Реал» уступил «Барселоне» 2:3 в овертайме. На последних секундах встречи рефери удалил сразу трех игроков «Реала», которые были недовольны его работой.

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Все комментарии
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT ответ УрсХох (раскрыть)
сегодня в 13:04
Этим пусть занимается Мадрид.. Они любят обсуждать и давить на судей.. От футбола у них осталось только это.. ☝️
УрсХох
УрсХох ответ HЕ Э Г О И СT (раскрыть)
сегодня в 12:47
Нормально отсудил?
Где пенальти за фол Рюдигера?
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 12:46
Как болельщик Реала скажу, вчера судья отсудил на все 100 %.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:40
после стычки с Сака Дани следует быть осторожным.
УЕФА может наказать. ЛаЛига тоже.
рот Дани работает только во вред собственной команды.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:35
Удалил трёх игроков? Не увидел…
Futurista
Futurista
сегодня в 12:27
"Не судите, да не судимы будете"....
Судья свой выбор сделал...теперь не надо обижаться)...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:10
А может Дани, имел нечто другое , а его неправильно в шуме стадиона расслышали - "Ай до Рикардо! Ай до Сукин сын! ???))))
Вещий
Вещий
сегодня в 11:57
Нервишки ему надо лечить.... а то так и можно нарваться на большие неприятности.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:54
    HЕ Э Г О И СT
    HЕ Э Г О И СT
    сегодня в 11:51
    Арбитр после наездов перед матчем и накала страстей на поле отсудил нормально. Справился.. Карвахаль пусть лечит не только колено, но и голову.. Болтовня без дела обычно приносит 0 трофеев.. Ничего удивительного.. Авейру тоже это "подтвердит".. А-ха-ха-ха .. 🤭🤣
    28vkd7hdacex
    28vkd7hdacex
    сегодня в 11:46
    Много себе позволяет, наказание должно быть суровым.
    Dauletbek
    Dauletbek
    сегодня в 11:37
    А он че на скамейке запасных сидел?
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 11:29
    Зря он это сделал
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 11:28
    Кто бы сомневался, королевичи не умеют достойно проигрывать...
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    сегодня в 11:15
    Динамо Махачкала!
    Vilar
    Vilar
    сегодня в 11:06
    Мадридцы готовились к финалу: пытались поменять гл.арбитра, довели его слёз, подбирали оскорбления и всё равно проиграли.
    Petruccio
    Petruccio
    сегодня в 10:58
    Спасибо Пересу. Он создал эту истерику в команде. Теперь все игроки Реала думают, что их незаслуженно обижают и всё дело в арбитрах.
    Capral
    Capral
    сегодня в 10:58, ред.
    Правильно крикнул, по делу. Не вмешайся VAR, поставил бы левейший пенальти в ворота Реала. И вообще, много было спорных моментов в игре, как в одну, так и в другую сторону. Поэтому, если бы кто-то из Барсы крикнул подобное, тоже было бы правильно, действительно- сукин сын.
    Bad Listener
    Bad Listener
    сегодня в 10:53
    Ох, как же Реалу тяжело проигрывать, как маленькие дети при первых болезненных падениях, орут, обижаются на судьбу. Но потом зато будете крепко стоять на ногах и достойно принимать удары судьбы. Всё на пользу если правильные выводы сделать.
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 10:53
    Имеет право... в авторитете...
    Barcelona
    Barcelona
    сегодня в 10:53
    Не умеют реал принимать поражения!
    drug01
    drug01
    сегодня в 10:47
    Когда проигрываешь такое бывает часто
    Гость
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