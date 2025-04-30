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«Наполи» подтвердил травму одного из основных защитников

вчера, 10:32

«Наполи» подтвердил травму своего защитника Алессандро Буонджорно. Во вторник Буонджорно прошёл медицинское обследование в больнице, которое выявило у него травму длинной приводящей мышцы правого бедра. Защитник сборной Италии уже начал процесс реабилитации.

В текущем сезоне на счету Буонджорно 22 матча в Серии А (гол и две жёлтых карточки) и игра в Кубке Италии. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего центрального защитника в 45 миллионов евро.

Напомним, обыграв в матче 34-го тура «Торино» (2:0), «Наполи» возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:37
Блин, нравится мне его фамилия))) такая приветливая)))
Здоровья товарищу!
Гость
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