«Наполи» подтвердил травму одного из основных защитников

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вчера, 10:32

«Наполи» подтвердил травму своего защитника . Во вторник Буонджорно прошёл медицинское обследование в больнице, которое выявило у него травму длинной приводящей мышцы правого бедра. Защитник сборной Италии уже начал процесс реабилитации.

В текущем сезоне на счету Буонджорно 22 матча в Серии А (гол и две жёлтых карточки) и игра в Кубке Италии. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего центрального защитника в 45 миллионов евро.

Напомним, обыграв в матче 34-го тура «Торино» (2:0), «Наполи» возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии.