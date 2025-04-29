Защитник «Реала» Менди пропустит КЧМ-2025 из-за травмы

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вчера, 20:31

Защитник «Реала» травмировался в финальном матче Кубка Испании против «Барселоны» (2:3) и покинул игру на 11-й минуте.

У Менди обнаружен разрыв проксимального сухожилия прямой мышцы правого бедра. Французу предстоит восстановление на протяжении 2,5 месяцев, из-за чего он пропустит Клубный чемпионат мира.