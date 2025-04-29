Защитник «Реала» Менди пропустит КЧМ-2025 из-за травмы

Защитник «Реала» Ферлан Менди травмировался в финальном матче Кубка Испании против «Барселоны» (2:3) и покинул игру на 11-й минуте.
У Менди обнаружен разрыв проксимального сухожилия прямой мышцы правого бедра. Французу предстоит восстановление на протяжении 2,5 месяцев, из-за чего он пропустит Клубный чемпионат мира.
Говорит Чеферин
Зачем все эти кчм в декабре
Финалиссимы
Лигу наций еще придумали
В Испании хотя бы 1 кубок
Во Франции их сразу 2 и в Англии тоже
Нужно больше золота...
Говорит Чеферин
Зачем все эти кчм в декабре
Финалиссимы
Лигу наций еще придумали
В Испании хотя бы 1 кубок
Во Франции их сразу 2 и в Англии тоже
Нужно больше золота...