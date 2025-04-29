Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2024/2025

Защитник «Реала» Менди пропустит КЧМ-2025 из-за травмы

вчера, 20:31

Защитник «Реала» Ферлан Менди травмировался в финальном матче Кубка Испании против «Барселоны» (2:3) и покинул игру на 11-й минуте.

У Менди обнаружен разрыв проксимального сухожилия прямой мышцы правого бедра. Французу предстоит восстановление на протяжении 2,5 месяцев, из-за чего он пропустит Клубный чемпионат мира.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЗащитник «Реала» Рюдигер успешно перенёс операцию
Вчера, 12:59
Рэшфорд больше не сыграет до конца сезона из-за травмы
28 апреля
В «Реале Сосьедад» считают, что Захарян ещё может сыграть в этом сезоне
28 апреля
Защитник «Интера» Павар получил травму в матче с «Ромой»
27 апреля
Тюрам пропустит первую игру с «Барселоной» в полуфинале Лиги чемпионов
27 апреля
Менди из-за травмы покинул поле в начале матча с «Барселоной»
26 апреля
Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 21:24
Нужно больше золота
Говорит Чеферин
Зачем все эти кчм в декабре
Финалиссимы
Лигу наций еще придумали
В Испании хотя бы 1 кубок
Во Франции их сразу 2 и в Англии тоже

Нужно больше золота...
RM_35
RM_35
вчера в 21:18
ну вот зачем спрашивалось выпускать было его в старте, что бы сразу заменить, тем более зная что игрок только восстановился и то ни до конца?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:09, ред.
Чую многие пропустят, дабы избежать травм перед сезоном, в ненужном, надуманном чемпионате,-кубке календарь и так перегружает игроков, можно ведь играть 3 составами, но тогда их стоит приобрести
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 