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Рэшфорд больше не сыграет до конца сезона из-за травмы

вчера, 17:31

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд, выступающий на правах аренды за «Астон Виллу», из-за повреждения пропустит остаток нынешнего сезона.

Футболист получил травму в поединке с «Манчестер Сити» (1:2) и пропустил полуфинальный матч Кубка Англии против «Кристал Пэлас» (0:3).

Отмечается, что у игрока травма задней поверхности бедра. Операция ему не потребуется, восстановление проходит в расположении «львов», на данный момент проводятся дополнительные обследования.

Главная цель Рэшфорда — вернуться на поле к июньским матчам сборной Англии.

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 21:06
Ну теперь уже точно не выкупят этого калеку
n8rgnsb5ghd4
n8rgnsb5ghd4
вчера в 19:55
Интересно, что это за травма такая, задней поверхности бедра))
протон
протон
вчера в 19:06
Вилла скорее всего мимо ЛЧ, так что выкупать его не будут, а Рэшфорд который готовится к сборной обычно забивает на клуб, так что с огромной вероятностью он опять ляжет мёртвым грузом в МЮ, с чуть меньшей вероятностью где-нибудь ещё.
112910415
112910415
вчера в 18:11
это жизнь ...
надо верить в лучшее !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:00
Теперь могут и не выкупить уже...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:00, ред.
Ну концовка у Виллы вообще не получается в целом
Гость
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