Рэшфорд больше не сыграет до конца сезона из-за травмы

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вчера, 17:31

Нападающий «Манчестер Юнайтед» , выступающий на правах аренды за «Астон Виллу», из-за повреждения пропустит остаток нынешнего сезона.

Футболист получил травму в поединке с «Манчестер Сити» (1:2) и пропустил полуфинальный матч Кубка Англии против «Кристал Пэлас» (0:3).

Отмечается, что у игрока травма задней поверхности бедра. Операция ему не потребуется, восстановление проходит в расположении «львов», на данный момент проводятся дополнительные обследования.

Главная цель Рэшфорда — вернуться на поле к июньским матчам сборной Англии.