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В «Реале Сосьедад» считают, что Захарян ещё может сыграть в этом сезоне

вчера, 12:44

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате поделился с источником информацией о состоянии российского полузащитника команды Арсена Захаряна.

Футболист не выходит на поле с 23 февраля из-за рецидива травмы четырёхглавой мышцы бедра. Ранее сообщалось, что хавбек может пропустить оставшуюся часть сезона.

Арсен приступил к занятиям на поле, пока он работает один. С каждым днём он чувствует себя лучше.

Восстановление в России? Это исключено, Захарян останется здесь, потому что может быть полностью готов к последней неделе сезона.

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Все комментарии
sge2qc5uny42
sge2qc5uny42
вчера в 18:41
Отправили бы его уже в аренду в испанский пердив.
98sqggzym6z3
98sqggzym6z3
вчера в 16:17
Минуту может быть и сыграет, больше не сможет.
Брулин
Брулин
вчера в 15:17
Главное чтобы не сломали в последней игре сезона , знаменитое восстановление в Испании - недолечим и сломаем снова(
2p8652gu5za3
2p8652gu5za3
вчера в 14:09
Нашли дурака, теперь его уже не заставить.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:14
В Реале Сосьедад считают что этот "актив" им дорого обходится и надо хоть какие-то соки из него выжать прежде чем сбагрить каким нибудь недалёким людям
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:13
Арсен, моргни, если ты в Сосъедаде против своей воли
112910415
112910415
вчера в 13:08
ну и шутки у них ...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:55
Боятся отпускать ...))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:45
Может даже на лавке посидит в последнем туре!)
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:45
Что то меня гложут смутные сомнения, что он сыграет...
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:45
Кто то в клубе начитался не научной фантастики...)
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