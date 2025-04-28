В «Реале Сосьедад» считают, что Захарян ещё может сыграть в этом сезоне

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате поделился с источником информацией о состоянии российского полузащитника команды .

Футболист не выходит на поле с 23 февраля из-за рецидива травмы четырёхглавой мышцы бедра. Ранее сообщалось, что хавбек может пропустить оставшуюся часть сезона.

Арсен приступил к занятиям на поле, пока он работает один. С каждым днём он чувствует себя лучше.

Восстановление в России? Это исключено, Захарян останется здесь, потому что может быть полностью готов к последней неделе сезона.