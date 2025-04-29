Защитник «Реала» Рюдигер успешно перенёс операцию

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вчера, 12:59

Защитнику мадридского «Реала» успешно провели операцию в связи с частичным разрывом наружного мениска левой ноги. В ближайшее время игрок приступит к восстановлению.

В текущем сезоне немецкий футболист провёл в составе мадридского клуба 49 матчей во всех турнирах.