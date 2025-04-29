Защитник «Реала» Рюдигер успешно перенёс операцию

Защитнику мадридского «Реала» Антонио Рюдигеру успешно провели операцию в связи с частичным разрывом наружного мениска левой ноги. В ближайшее время игрок приступит к восстановлению.
В текущем сезоне немецкий футболист провёл в составе мадридского клуба 49 матчей во всех турнирах.
Игрок он хороший и при благоприятном стечение карьеры в Реале, может стать надолго одним из лидеров команды. Самое главное что сам понял что был сильно не прав, значит в будущем будет прежде включать голову в похожей ситуации.
Здоровья Антонио! Команда нуждается в тебе.
Игрок он хороший и при благоприятном стечение карьеры в Реале, может стать надолго одним из лидеров команды. Самое главное что сам понял что был сильно не прав, значит в будущем будет прежде включать голову в похожей ситуации.
Здоровья Антонио! Команда нуждается в тебе.