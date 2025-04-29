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Защитник «Реала» Рюдигер успешно перенёс операцию

вчера, 12:59

Защитнику мадридского «Реала» Антонио Рюдигеру успешно провели операцию в связи с частичным разрывом наружного мениска левой ноги. В ближайшее время игрок приступит к восстановлению.

В текущем сезоне немецкий футболист провёл в составе мадридского клуба 49 матчей во всех турнирах.

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Все комментарии
Hamman
Hamman ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:45
А что, есть ещё случаи когда он терял самообладание? Рой Кин, Кантона, Гаттузо к примеру, кто-то болельщиков избивал, кто-то соперника, а кто-то и собственного главного тренера за горло хватал, но это не сделало их изгоями в спорте и они закончили карьеру легендами футбола. Чем Рюдигер хуже? И 32 это не приговор, в защите успешно можно и до 40 играть, естественно при условии что здоровье и форма будут позволять. А как защитник Рюдигер хорош - высокий рост, отличная скорость.
Пепе и Рамоса бы к нему в таком же возрасте УБОЙНАЯ тройка защитников была бы 💪
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:32
Умный шаг и подлечится и дисквалификацию скоротает.
Ну, позарнулся по полной, ему бы ещё в психушку на пол годика лечь, там таким самое место.
Incredulous
Incredulous
вчера в 16:38
Скорейшего восстановления Рюдигеру! Такие бойцы нужны команде. А Тони именно боец на поле. Разрыв мениска - это не так плачевно как разрыв крестов, тем более разрыв частичный. Я с частичным разрывом мениска проходил пятнадцать лет, но потом, к сожалению из-за неосторожности дорвал его, и пришлось всё-таки делать операцию. Но, правда я не занимался профессиональным спортом. Но суть не в этом. Проблемы с мениском - это профессиональное у футболистов, поэтому травма хоть и серьёзная, но вполне излечимая, часто даже без особых последствий. Так что ждём Рюдигера ещё как минимум на сезон, а там уже как карта ляжет, и насколько возраст даст играть на высоком уровне.
shur
shur ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 16:18
...это сейчас так называется " в будущем "...?! Ребятушки,взрослый
мужик,сформировавшиеся личность на поле,пора бы уже отдавать
отчёт,кто ты есть за пределами игры,не осознаёт...!!! Но если судить
по святому Луке (здесь уместно это слово),конечно - пацан...!!!
R. Carlos
R. Carlos ответ Hamman (раскрыть)
вчера в 16:15
Ему 32 уже
Но игрок топовый согласен
Своей спортивной злостью заменает Рамосп в защитной линии
Hamman
Hamman
вчера в 15:12
Не стоит заострять внимание на выплеск эмоций Рюдигера . Да не сдержался. Да позволил себе излишне эмоционально отреагировать. В конце концов он признал ошибку и извинился. Наказание нужно, чтобы не повадно было , но и гнобить его не стоит.Всё же Антонио не распускал руки, ноги, зубы ( как некоторые когда-то).
Игрок он хороший и при благоприятном стечение карьеры в Реале, может стать надолго одним из лидеров команды. Самое главное что сам понял что был сильно не прав, значит в будущем будет прежде включать голову в похожей ситуации.
Здоровья Антонио! Команда нуждается в тебе.
Capral
Capral
вчера в 14:26
Здоровья ему!!!!!!!
Но на его поведение в игре с Барселоной, уже обратил внимание главный футбольный эксперт Германии Л.Маттеус, и сразу сообщил тренеру сб.Нагельсманну. Так что, оргвыводы могут быть серьезными.
112910415
112910415
вчера в 13:36
восстановят, будет как новенький !
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:17
Не фартит в последнее время Антонио!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:11, ред.
Ну вот и дисквалификация к месту пришлась. Технически к восстановлению не надо приступать, оно само начинается сразу после операции)
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