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Защитник «Интера» Павар получил травму в матче с «Ромой»

сегодня, 17:57

Защитник «Интера» Бежамен Павар покинул поле уже на 15-й минуте матча против «Ромы» (0:1) из-за повреждения голеностопа.

Он неудачно приземлился на правую ногу после прыжка и сначала оставался на земле за пределами поля, пока врачи «Интера» не оказали ему помощь.

Павар попытался вернуться на поле, но хромал и испытывал трудности с мячом, в результате чего вновь лег на газон и попросил о замене.

Для оценки серьезности травмы понадобятся дальнейшие медицинские обследования, но первые признаки вызывают обеспокоенность. Это ставит под сомнение его участие в матче Лиги чемпионов против «Барселоны», который состоится 30 апреля в Барселоне.

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Все комментарии
nikolah
nikolah
сегодня в 20:13
Здоровья Бенджамену
AleS
AleS
сегодня в 18:33
Ничего срашного, есть Биссек на эту позицию.
Capral
Capral
сегодня в 18:02
Похоже, Интер постигла та же карма, что и Баварию перед играми с Интером.
Гость
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