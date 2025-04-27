Защитник «Интера» Павар получил травму в матче с «Ромой»

1745765872

сегодня, 17:57

Защитник «Интера» покинул поле уже на 15-й минуте матча против «Ромы» (0:1) из-за повреждения голеностопа.

Он неудачно приземлился на правую ногу после прыжка и сначала оставался на земле за пределами поля, пока врачи «Интера» не оказали ему помощь.

Павар попытался вернуться на поле, но хромал и испытывал трудности с мячом, в результате чего вновь лег на газон и попросил о замене.

Для оценки серьезности травмы понадобятся дальнейшие медицинские обследования, но первые признаки вызывают обеспокоенность. Это ставит под сомнение его участие в матче Лиги чемпионов против «Барселоны», который состоится 30 апреля в Барселоне.