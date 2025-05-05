РПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока апреля

Российская Премьер-Лига назвала кандидатов на получение награды лучшему футболисту по итогам апреля.
Ярослав Гладышев («Динамо» Москва) — 4 матча, 4 гола;
Иван Сергеев («Крылья Советов») — 4 матча, 4 гола;
Артём Дзюба («Акрон») — 4 матча, 3 гола, 1 результативная передача;
Эдуард Сперцян («Краснодар») — 4 матча, 2 гола;
Виллиан (ЦСКА) — 4 матча, 1 ассист;
Победитель будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных претендентов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды Премьер-Лиги.
На мой взгляд Сергеев ярче всех ворвался в весну, красавчик вообще, если брать в расчёт что играет он за слабые Крылья в которых ещё получить мяч у чужих ворот сложнее чем в том же Динамо например то вообще звезда. Ну и Дзюба - лидер российского футбола конечно, разносторонний вообще человек, и передачи раздаёт и голы забивает и на муралы попадает и много чего ещё...
На мой взгляд Сергеев ярче всех ворвался в весну, красавчик вообще, если брать в расчёт что играет он за слабые Крылья в которых ещё получить мяч у чужих ворот сложнее чем в том же Динамо например то вообще звезда. Ну и Дзюба - лидер российского футбола конечно, разносторонний вообще человек, и передачи раздаёт и голы забивает и на муралы попадает и много чего ещё...
Сергеев, конечно!!! После возвращения в родные пенаты- преобразился, обрёл вторую молодость, лидер команды!!!
Дзюба, конечно, не замечает возраст, ведёт команду, стал её лидером в атаке и её вдохновителем!!!
Сперцян, однозначно, мой любимчик, командная мысль, одухотворенность Краснодара!!!!!!! Движущая сила команды, и, в определенном смысле даже мотор!!!
Виллиан? Да простят меня болельщики Славной команды лейтенантов, но вот, как раз его знаю плохо. Остальных игроков армейского клуба знаю хорошо и помню их игру, но вот, про Виллиана, ничего определенного сказать не могу. Очень жаль...
Сергеев, конечно!!! После возвращения в родные пенаты- преобразился, обрёл вторую молодость, лидер команды!!!
Дзюба, конечно, не замечает возраст, ведёт команду, стал её лидером в атаке и её вдохновителем!!!
Сперцян, однозначно, мой любимчик, командная мысль, одухотворенность Краснодара!!!!!!! Движущая сила команды, и, в определенном смысле даже мотор!!!
Виллиан? Да простят меня болельщики Славной команды лейтенантов, но вот, как раз его знаю плохо. Остальных игроков армейского клуба знаю хорошо и помню их игру, но вот, про Виллиана, ничего определенного сказать не могу. Очень жаль...