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РПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока апреля

вчера, 12:46

Российская Премьер-Лига назвала кандидатов на получение награды лучшему футболисту по итогам апреля.

Ярослав Гладышев («Динамо» Москва) — 4 матча, 4 гола;

Иван Сергеев («Крылья Советов») — 4 матча, 4 гола;

Артём Дзюба («Акрон») — 4 матча, 3 гола, 1 результативная передача;

Эдуард Сперцян («Краснодар») — 4 матча, 2 гола;

Виллиан (ЦСКА) — 4 матча, 1 ассист;

Победитель будет определён по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. В случае победы трёх разных претендентов, лучшим будет признан тот, кого выбрали легенды Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 01:59
Постепенно, Бесков от всех них избавился. Как же всё-таки мне памятны эти годы...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:58, ред.
"Я почему спутал Самохина с Юркой, потому что прически у них были похожи..."

"Загривки"-то у них были одинаковые, это да. )
Мне Самохин никогда не нравился: "пластилиновый" какой-то в борьбе за мяч был.
Равно как и Мирзоян.
Да и ошибок при обороне ворот совершал - ой-ёй-ёй сколько.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 01:47
Всегда, во всех матчах киевлян и Спартака, я болел за Спартак!!! Уважение к Спартаку привил мне мой Батя!!!
Я почему спутал Самохина с Юркой, потому что прически у них были похожи...
Да, давно это было.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 01:39
"Ошибся, я, Дружище. Голы в Киеве забили Гаврилов и Ярцев. Позорище мне!!!"

Да и я хорош:

"Помню второй гол.
Его Эдгар Гесс забил." ))

Значит, Гесс только участвовал в этом втором голе: по флангу НЁССЯ к воротАм киевлян.

Вот что значит, столько времени прошло... ((

"Я был на этой игре. Полный Стадик был 20тысяч!!!!

А ты на "Динамо" в том матче был и, как понимаю, НЕ за Спартак, случаем, болел? ))
Видимо, потому и подумал, что в том году, как обычно, в "чаше" играли, что болелы киевские орали так при атаках Динамо, что, наверное, даже за пределами Украины слышно было! )

Что касается Мирзояна, точнее, его "художественных" пенальти, то он, по-моему, ДВА - не только тот, что ты упомянул - подряд в разных матчах не забил, потому Бесков, хоть сам и завзятый театрал и постановки в театрах очень любил и на них ходил, и сменил его "на точке".
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:06
Ошибся, я, Дружище. Голы в Киеве забили Гаврилов и Ярцев. Позорище мне!!!
😡😡😡
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:55
Да, уж, незабитый пенальти в финале-1981...После чего, Маслаченко выдохнул и сказал:"Да, долго ещё спартаковцы будут вспоминать этот незабитый пенальти... Как в воду смотрел.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:54, ред.
Я был на этой игре. Полный Стадик был 20тысяч!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:47, ред.
ОХ уж мне эти "валидольные" пенальти Мирзояна...
Как вспомнишь, так до сих пор не по себе.))
Потом его раскусили все вратари, и кто-то другой стал исполнять 11-метровые.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:46
"Нет, Володя, играли они на Динамо. Республиканский готовился к ОИ."

Ну, может быть: мне из дома да по ТВ не видать! ))
Но то, что стадион был "полна коробочка" - это точно.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:39
А в 1-м круге, единственный гол Спартака забил Мирзоян с пенальти.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 23:38
Один из мячей забил Самохин, головой, после подачи с левого фланга. Нет, Володя, играли они на Динамо. Республиканский готовился к ОИ.
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:31, ред.
"И дважды победы над Киевом-1:0 и 2:0!!!"

2-0 это в Киеве!
Помню второй гол.
Его Эдгар Гесс забил.
Перед голом киевляне буквально заперли спартаковцев в своей зоне.
А как же?
100 000 стадион был заполнен под завязку и все киевляне ждали, естественно, победы.
Но тут КЛАССНЫЙ выпад на ворота Динамо и Эдгар Гесс забивает второй!
Я у ТВ кричал и подпрыгивал! ))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 21:22, ред.
Шенгелия забил у тбилисцев, после подачи углового. Хорошо помню этот гол. Как я болел за Спартак в игре с киевлянами!!! Но, увы, проиграли-0:2, помню гол Блохина, из-за пределов штрафной и гол Бессонова, после выхода один в один. С Динамо вы очень сильно сыграли во 2-м круге, несмотря на 0:0. Ну а 1979- это просто Сказка!!! Разгром Локомотива-8:1, ЦСКА-4:1!!! И дважды победы над Киевом-1:0 и 2:0!!!
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:08
Даже не со второго круга, а где-то с ТУРА 10-11.
Второй круг, конечно, СКАЗКА!
Динамо Тбилиси, будущий чемпион, отлично смотрелся в Москве, но всё равно проиграл 2-1.
Тогда сначала Спартак вёл 2-0, но Хидя в атаке что-то заигрался и поленился бежать назад, чтобы исполнять свои прямые обязанности.
А тбилисцы гол забили!
Как я тогда был зол на Хидю - не передать!!! ))
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:52
Сезон 1978, Спартак начал очень печально- проиграл в Тбилиси, Киеве, Одессе. Но только со второго круга начал показывать начальный бесковский футбол.
sqs8eeaed55d
sqs8eeaed55d
вчера в 20:46
Понятно, что если бы, но после сегодняшнего тура думаю нет сомнений о лучшем игроке апреля, ну и чуть-чуть начало мая)
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:30, ред.
"Поэтому и Прохорова сменил на Дасаева"

Помню, как Прохоров стоял после возвращения в высшую лигу.
Он тогда пару "бабочек" словил, неправильно выбрав позицию и, спасая положение, КРАСИВО ТЯНУЛСЯ за залетающими в его ворота мячами после ударов со средней дистанции.
Хоть на обложку "Футбол-Хоккей" его прыжки выставляй! )
Всё бы ничего, но как раз из-за этих "бабочек", Спартак и проиграл эти два матча в начале чемпионата 1978 года! ((
Потому его Дасаев и сменил, поскольку молодой, т. е. имелся кредит доверия у Константина Иваныча
А в первой лиге, которую (ВПЕРВЫЕ!) транслировали на 2-й кнопке ТВ (матчи Спартака только, естественно )) ) я помню, что стоял Виктор Владющенков.
Мне он не понравился своей игрой: слишком неуверенно чувствовал себя в рамке.
А Миша Булгаков, РЕГУЛЯРНО в начале ТОГО сезона 1978 года выходящий на замену, ну, вот, ничем хорошим и продуктивным на поле не запомнился.
Только трусами до колена. )
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:57, ред.
Дело в том, что Кокарев, как и вся старая гвардия Спартака не нужна была Бескову, он им не доверял. Поэтому и Прохорова сменил на Дасаева, а Кокарев при Бескове играл уже мало, поэтому Романцев, после возвращения Спартака в вышку, фактически уже играл вместо Кокарева...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:51
Привет, Витя!
Помню, конечно, Кокарева, а, вот, то, что его ОИР заменил, даже не знал.
Благодарю за информацию.
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:29, ред.
Привет, Володя!!!
Помнишь, у вас, в Спартаке играл Кокарев? Вместе со Спартаком вернулся в вышку, поиграл немного, но потом Бесков его отчислил, по возрасту, а на его позиции начал играть О.И.Романцев.
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:02
Я вот чего НЕ понимаю.
Кого определяют?
Лучшего ФУТБОЛИСТА или лучшего ПОЛЕВОГО ИГРОКА?
По смыслу, так, просто - лучший футболист месяца, безо всякого определения "полевой".
Я это к чему.
А что, голкиперы НЕ достойны в апреле этого звания?
Тот же, допустим, Кокарев из Химок.
Или голкипер по определению ФУТБОЛИСТОМ не является?
Он так... покурить зашёл на поле вместе с командой?
Дискриминация какая-то... ((
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 17:20
Соболя в мае признают лучшим, за 2 гола Пари НН, которые стали катализатором победы в чемпионате. Краснодар уже в панике. Если за зенитушку забивает уже это, то смысла бороться нет, даже с отрывом в 4 очка за три тура.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:45
Надоть поделить трон, как на Руси в конце ХVII века....
(Для царствования Ивана и Петра, даже сделали беседку на 2 персоны...)
Сперцян и Сергеев.
протон
протон
вчера в 15:34
Однозначно Сперцян приятно удивил в прошлой игре.... Дзюбе только если
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 13:51
Иван Сергеев несомненно лучший.
Capral
Capral
вчера в 13:26
Гладышев всегда был мне симпатичен, но слишком уж много моментов портит и лидером, пожалуй не является, хотя и прогрессирует.
Сергеев, конечно!!! После возвращения в родные пенаты- преобразился, обрёл вторую молодость, лидер команды!!!
Дзюба, конечно, не замечает возраст, ведёт команду, стал её лидером в атаке и её вдохновителем!!!
Сперцян, однозначно, мой любимчик, командная мысль, одухотворенность Краснодара!!!!!!! Движущая сила команды, и, в определенном смысле даже мотор!!!
Виллиан? Да простят меня болельщики Славной команды лейтенантов, но вот, как раз его знаю плохо. Остальных игроков армейского клуба знаю хорошо и помню их игру, но вот, про Виллиана, ничего определенного сказать не могу. Очень жаль...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:20
Я бы отдал Ивану этот приз.... на мой взгляд он самый полезный игрок.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:12, ред.
Я вот раз за разом вижу подобную новость и сразу понимаю что открыв не увижу ни одной фамилии из Спартака, потому что нет у Спартака ни одного игрока который мог хоть два матча одинаково хорошо провести, все одноразовые вспышки непредсказуемости. Как и весь Спартак. В конце осени по любому сюда попал Угальде и Станок стал тренером месяца, но только потому что иногда вспышка настолько мощная случается что может зацепить несколько игр к ряду. Но не стоит обманываться, тогда звёзды сошлись, а бытовуха нынешнего Спартак выглядит вот так как то - ожидаемо непредсказуемо.

На мой взгляд Сергеев ярче всех ворвался в весну, красавчик вообще, если брать в расчёт что играет он за слабые Крылья в которых ещё получить мяч у чужих ворот сложнее чем в том же Динамо например то вообще звезда. Ну и Дзюба - лидер российского футбола конечно, разносторонний вообще человек, и передачи раздаёт и голы забивает и на муралы попадает и много чего ещё...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 13:03
Пожалуй соглашусь с Вами.
Здоровья, удачи.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:00
Сергеев
Гость
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