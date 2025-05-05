РПЛ объявила претендентов на звание лучшего игрока апреля

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вчера, 12:46

Российская Премьер-Лига назвала кандидатов на получение награды лучшему футболисту по итогам апреля.

(«Динамо» Москва) — 4 матча, 4 гола;

(«Крылья Советов») — 4 матча, 4 гола;

(«Акрон») — 4 матча, 3 гола, 1 результативная передача;

(«Краснодар») — 4 матча, 2 гола;

( ЦСКА ) — 4 матча, 1 ассист;