Кейн снял знаменитое проклятие. Харри выиграл первый трофей в профессиональной карьере

1746386875

вчера, 22:27

Футболист празднует титул.

Харри выиграл не кубок, но трофей

Ирония в том, что у Кейна до сих пор нет первого именно кубка. В Бундеслиге победитель получает серебряную «салатницу». «Мейстершале», то есть «чемпионское блюдо» – трофей с интересной историей. Во время стирания нацизма в Германии где-то затерялся предыдущий трофей для немецких чемпионов. Это была статуя богини победы Виктории. Трофей тоже интересный, с массивным пьедесталом и сидящей на нем женщиной с крыльями. Лишь в 90-х годах удалось найти старый кубок. Его иногда вручают чемпионам Бундеслиги на отдельной церемонии. Хранится древний кубок в футбольном музее в Дортмунде.

Но официальная награда Бундеслиги – «салатница», как её принято называть. Пока кто-то прятал древнюю Викторию, пришлось придумывать новый трофей. Решили, что не будет банального кубка. Доверили работу одной из первых известных женщин-ювелиров в Германии. Элизабет Тресков, похоже, имела восточноевропейские корни. Вместе со своими студентами в Кёльне ювелир создала интересный кубок. Взяли пять с половиной килограммов серебра, добавили 16 красивых камней. Так появился трофей, который сейчас весит около 11 килограммов. Его получит Кейн. Сегодня бывший форвард «Тоттенхэма» снял «проклятие».

Кейн – один из самых успешных нападающих современности. И один из самых классных форвардов, на что указывают его голевые результаты в «Баварии». Но поскольку парень, которого в детстве отверг родной и любимый «Арсенал», почти всю карьеру зачем-то провел в «Тоттенхэме», то оставался без кубков. Кейн много раз отказывал большим клубам с множеством трофеев. Его звали в «Реал». Его пытались завербовать гранды английской лиги. Харри оказался верным во всем. Мать его детей Кети – школьная любовь игрока. «Тоттенхэм» выгонял форварда в аренды, а Кейн всегда хранил футбольную верность «шпорам» в Англии.

Лишь когда «Байер» не победил в новом туре Бундеслиги, «Бавария» смогла вернуть звание чемпионов. Год назад отдали «салатницу» Хаби Алонсо, бывшему футболисту клуба из Мюнхена. Кейн пропускал свежий матч из-за дисквалификации, перебрал желтых карточек. Без него футболисты «Баварии» не обыграли «Лейпциг». Соперник сравнял счет в дополнительное время. Может, к лучшему. Ведь теперь англичанин появится на поле в следующем туре Бундеслиги. «Бавария» дома сыграет против «Боруссии» М. Кейн сможет в футболке нынешнего клуба скупаться в пиве и поднять долгожданную «салатницу».

Дайер и Кейн – «шпоры» с победами

Удивительная история. Центральный защитник Дайер и нападающий Кейн стали 55-м и 56-м футболистами «Тоттенхэма», которые выиграли трофей после ухода из клуба. Невероятная серия. В списке часто крутые футболисты, которых все прекрасно знают. Чтобы было понятно, насколько бывшие «шпоры» успешные, достаточно подчеркнуть, что недавно завоевали двухсотый трофей на всех. Три человека собрали внушительные коллекции наград. Кайл Уокер многое выиграл с «Манчестер Сити» Гвардиолы. Валлийский вингер Гарет Бэйл был успешным в составе «Реала». А Лука Модрич взял ещё больше кубков с «королевским» клубом.

Даже футболисты, которые не представляли настолько успешные команды, выигрывали без «Тоттенхэма». Триппьер – чемпион Испании с «Атлетико». Эмерсон выигрывал с «Миланом», Моура вернулся домой в Бразилию и побеждал в составе «Сан-Паулу». Бербатов, звезда «шпор» старшего поколения, брал кубки с «Манчестер Юнайтед». Даже форвард Робби Кин уехал в США и собрал серию трофеев. Тренеры тоже побеждали после ухода из «Тоттенхэма». У Моуриньо, Эшпириту Санту, Виллаш-Боаша и Почеттино были успехи после «шпор». Кейн оказался последним в очереди. В первом сезоне с «Баварией» не выиграл ничего.

В ресторане, где немецкая команда празднует чемпионство, включили бессмертную песню «Queen» «We are the champions». Оказалось, Харри Кейн хорошо поет, попадал в ноты. Завтра англичанин проснется с похмельем. У немцев и англичан общее умение хорошенько напиться на празднике. Хотя Кейн – примерный профессионал, в межсезонье и во время Октоберфеста позволял себе расслабиться. Сегодня тоже можно. Заслужил празднование. Харри так часто проигрывал в футболе, что привык. Так что победа для него – необычное и новое чувство. Полностью наиграл на награду, 80 голов и 24 ассиста в 89 поединках за «Баварию».

Теперь у Кейна будет трофей, который есть в коллекции легенд клуба из Мюнхена. Но в руках Майера и Кана кубок был мельче. Добавилось чемпионов, пришлось расширять трофей. В руках Брайтнера и Беккенбауэра «блюдо чемпионов» меньше по диаметру. А вот Кейн и Мюллер поднимут над головой объемную награду. Для Томаса кубок станет последним в составе «Баварии», нападающий уходит. А для Кейна первым из многих? Тяжело сказать, ведь у «Баварии» странные боссы. Хотя Харри забивает голы, руководители клуба из Мюнхена всегда думают о будущем. Делают исключения лишь для некоторых из возрастных футболистов.

Нойер остается, да и Кейну вряд ли стоит бросать проект Компани. Хотя Венсан допускал ошибки, ведь у него мало тренерского опыта, «Бавария» не играла ужасно. Веселая команда вылетела от «Интера» в Лиге чемпионов. И это солидный соперник, как показал недавний веселый полуфинал турнира против «Барселоны». Каталонцам немцы тоже влетели. Кейн и его напарники могли провести более сильный сезон. Но думать нужно об усилении обороны. У «Баварии» интересная атака. Им будет сложно заманить Флориана Вирца, ведь за атакующим хавбеком «Байера» уже пришли клубы из Испании и Англии. Но есть Мусиала и Олисе.

Кейна можно представить в составе любого из клубов с успехами в Лиге чемпионов. Кроме разве что «Арсенала». В состав «канониров» бывший лидер «Тоттенхэма» не пойдет из принципа. Теперь, когда остались позади десятки тысяч шуток о серии Харри без трофеев, ему нужно собирать коллекцию. Как Уокер после перехода в «Манчестер Сити», Кейн ещё может многое выиграть. Томас Тухель не взял Лигу чемпионов с «Баварией», но тренер хочет выиграть для Англии чемпионат мира через год. У Кейна за плечами два проигранных финала Евро. А теперь шутки в сторону, нужно начинать собирать трофеи намного чаще.