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Тренер клуба 4-й лиги Англии выложил фото из постели с чемпионским кубком

вчера, 10:57

Главный тренер «Донкастера» Грант МакКэнн отпраздновал победу своей команды в Лиге Два.

3 мая клуб обыграл «Ноттс Каунти» со счётом 2:1. Трофей стал для команды первым с 2013 года, когда они стали лучшими в Лиге Один.

На следующий день МакКэнн на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию, на которой он лежит в постели с закрытыми глазами с кубком. В 2022-м нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в соцсетях выложил снимок, на котором он лежит на кровати в обнимку с трофеем чемпионов мира.

Тренер клуба 4-й лиги Англии выложил фото из постели с чемпионским кубком

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:23
Он там не дзюбит случайно?
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:21
Похоже Грант ради этого случая и жену на диван выгнал...)))
8xp62nbkm3ys
8xp62nbkm3ys
вчера в 11:21
Вот хорошо, что Рукаку никаких трофеев последнее время не выигрывает, а то мог бы причиндалами запросто кубок сильно помять или даже расколоть!
shlomo
shlomo
вчера в 11:05
Ну у Мессеныша конечно кубок был покруче...:)))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:01, ред.
Тот случай когда не надо отгрызать себе руку с утра чтобы убежать незамеченным)

"Я бы наполнил твой кубок" (с) Дзюба ))))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:59
Да так уже многие фоткались с трофеями, ни только Месси))
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 10:58
Получил свою минуту славы.
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