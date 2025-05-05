Тренер клуба 4-й лиги Англии выложил фото из постели с чемпионским кубком

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вчера, 10:57

Главный тренер «Донкастера» отпраздновал победу своей команды в Лиге Два.

3 мая клуб обыграл «Ноттс Каунти» со счётом 2:1. Трофей стал для команды первым с 2013 года, когда они стали лучшими в Лиге Один.

На следующий день МакКэнн на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию, на которой он лежит в постели с закрытыми глазами с кубком. В 2022-м нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в соцсетях выложил снимок, на котором он лежит на кровати в обнимку с трофеем чемпионов мира.