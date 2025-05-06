Доривал считает, что в Бразилии тренерам дают мало времени

Главный тренер клуба «Коринтианс» посетовал на то, что в Бразилии тренерам дают мало времени для достижения результата. Ранее специалист возглавлял местную национальную команду.

В этой стране на данный момент тяжело утверждать, что есть вера в процесс и что со временем это приведет к результатам. Увы, мы стремимся к сиюминутным целям, и это происходит во всех наших клубах.

Считаю, что это наносит вред бразильскому футболу. Это лишает нас возможности выстраивать более стабильную и сбалансированную работу и серьезно сказывается на всех нас – на профессионалах и на болельщиках. Для меня это отражение того, что футбол представляет собой в последнее время.