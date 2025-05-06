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Доривал считает, что в Бразилии тренерам дают мало времени

вчера, 19:28

Главный тренер клуба «Коринтианс» Доривал Жуниор посетовал на то, что в Бразилии тренерам дают мало времени для достижения результата. Ранее специалист возглавлял местную национальную команду.

В этой стране на данный момент тяжело утверждать, что есть вера в процесс и что со временем это приведет к результатам. Увы, мы стремимся к сиюминутным целям, и это происходит во всех наших клубах.

Считаю, что это наносит вред бразильскому футболу. Это лишает нас возможности выстраивать более стабильную и сбалансированную работу и серьезно сказывается на всех нас – на профессионалах и на болельщиках. Для меня это отражение того, что футбол представляет собой в последнее время.

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Все комментарии
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:56
Это понятно. Бразилия давно не выигрывала ЧМ. Для самых титулованных в истории ЧМ это болезненный удар. Разрыв уже солидный: с ЧМ 1970, выигранном Пеле, до ЧМ 1994 прошло 24 года и вот на ЧМ 2026 опять 24 года пройдет с момента триумфа на ЧМ 2002. Либо сейчас, либо никогда.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:39
Бразилия Великая футбольная страна и ожидания там от игры сборной соответствующии!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:29
Судьбинушка такая у большинства тренеров .
Гость
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