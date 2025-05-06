Каррагер сравнил переход Трента в «Реал» с трансфером МакМанамана

Бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер сравнил переход защитника Трента Александер-Арнольда в «Реал» с трансфером в мадридский клуб Стива МакМанамана.
МакМанаман перешёл в «Реал» бесплатно, и это ознаменовало его отношения с «Ливерпулем». То же самое может произойти и сейчас. Если Трент уйдёт таким образом, он не вернется на «Энфилд» как настоящая легенда.
Напомним, что МакМанаман перешёл в «Реал» в 1999 году из «Ливерпуля». Он выступал за «сливочных» до 2003 года и успел дважды выиграть Лигу чемпионов.
Такой любви и семейной атмосферы как в Ливерпуле, у Трента уже не будет точно.
Однозначно, возьмет несколько крупных трофеев с Реалом.
Жаль, что ушел бесплатно из клуба, где владельцы считают каждую копейку. Вряд ли недополученные деньги ФСГ покроет из своего кармана отдельно.
Такой любви и семейной атмосферы как в Ливерпуле, у Трента уже не будет точно.
Однозначно, возьмет несколько крупных трофеев с Реалом.
Жаль, что ушел бесплатно из клуба, где владельцы считают каждую копейку. Вряд ли недополученные деньги ФСГ покроет из своего кармана отдельно.
всех рвать будут в ЛаЛиге и Лиге чемпионов.
по факту мы видим, Реал в луже.
любой команде нужен баланс, а Мбаппе этот равновесие разрушает.
Трент его тоже разрушит, да он будет стараться и работать, но... про Мбаппе то же самое говорили убежденно горячо сливочно.
всех рвать будут в ЛаЛиге и Лиге чемпионов.
по факту мы видим, Реал в луже.
любой команде нужен баланс, а Мбаппе этот равновесие разрушает.
Трент его тоже разрушит, да он будет стараться и работать, но... про Мбаппе то же самое говорили убежденно горячо сливочно.