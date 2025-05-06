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Каррагер сравнил переход Трента в «Реал» с трансфером МакМанамана

вчера, 11:29

Бывший капитан «Ливерпуля» Джейми Каррагер сравнил переход защитника Трента Александер-Арнольда в «Реал» с трансфером в мадридский клуб Стива МакМанамана.

МакМанаман перешёл в «Реал» бесплатно, и это ознаменовало его отношения с «Ливерпулем». То же самое может произойти и сейчас. Если Трент уйдёт таким образом, он не вернется на «Энфилд» как настоящая легенда.

Напомним, что МакМанаман перешёл в «Реал» в 1999 году из «Ливерпуля». Он выступал за «сливочных» до 2003 года и успел дважды выиграть Лигу чемпионов.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 13:06
англичанин сам заявил что хочет войти в историю как самый самый самый лучший защитник ))
и соответственно, потребует должного отношения к себе.
посмотрим, как пройдет его адаптация.
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 12:48
Не думаю, Трент не такая большая особа, он просто хороший защитник, и ему не придется не с кем там бороться за ЗМ, за лидерство, итд. Мбапе по факту левый вингер, и пришел он в команду, где есть такой же игрок, который ни чуть не уступает ему. В добавок в команде еще один такой же вингер, в итоге в Реале у старте играют три левых вингеров) вот и дизбаланс. Для идеального баланса, нужен был такой же нап, как Бензема, который хорошо подыгрывает фланговым нападающим. Думаю Исак хорошо подошёл бы, ну или Кейн.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:44
Бесплатно - это всё формальность.
Да, Ливерпуль ни копейки не получит. Но сам Трент получит большой подписной бонус и хороший контракт, с большим ЗП.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:31
когда Реал пришел Мбаппе, все думали, вот сливочные стали монструозными.
всех рвать будут в ЛаЛиге и Лиге чемпионов.
по факту мы видим, Реал в луже.
любой команде нужен баланс, а Мбаппе этот равновесие разрушает.
Трент его тоже разрушит, да он будет стараться и работать, но... про Мбаппе то же самое говорили убежденно горячо сливочно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:24
Трент теперь стал одним из....
а мог стать легендой Ливерпуля.
протон
протон
вчера в 11:46
Человек в Ливере выиграл все крупные трофеи, хочет попробовать себя в другом чемпе, в самом титулованном клубе мира, почему бы и нет.
Такой любви и семейной атмосферы как в Ливерпуле, у Трента уже не будет точно.
Однозначно, возьмет несколько крупных трофеев с Реалом.
Жаль, что ушел бесплатно из клуба, где владельцы считают каждую копейку. Вряд ли недополученные деньги ФСГ покроет из своего кармана отдельно.
Вещий
Вещий
вчера в 11:31
Каждый сам выбирает свой путь.... думаю что он приживется в Реале.
Гость
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