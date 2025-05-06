Каррагер сравнил переход Трента в «Реал» с трансфером МакМанамана

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вчера, 11:29

Бывший капитан «Ливерпуля» сравнил переход защитника в «Реал» с трансфером в мадридский клуб .

МакМанаман перешёл в «Реал» бесплатно, и это ознаменовало его отношения с «Ливерпулем». То же самое может произойти и сейчас. Если Трент уйдёт таким образом, он не вернется на «Энфилд» как настоящая легенда.

Напомним, что МакМанаман перешёл в «Реал» в 1999 году из «Ливерпуля». Он выступал за «сливочных» до 2003 года и успел дважды выиграть Лигу чемпионов.