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Капелло оценил расклад сил в матче Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона»

вчера, 18:42
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)4 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаЗакончился в доп. время

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Фабио Капелло оценил расклад сил в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» (счёт в первой игре 3:3).

Несмотря на травмы, думаю, что Индзаги должен требовать большего от полузащиты и Чалханоглу в частности. Мне показалось, что турку было тяжелее всего под агрессивным давлением оппонента. Ему, как и Барелле и Мхитаряну, придется показать свой максимум и действовать быстрее и смелее, иначе есть риск, что мяч все время будет быстро возвращаться к хорошо подготовленным каталонцам.

Нельзя не упомянуть Ламина Ямаля. Он впервые выступит на «Сан-Сиро», но не думайте, что у него задрожат ноги. Этот парень не похож на труса. На самом деле, на чемпионате Европы, в Лиге чемпионов и матчах с «Реалом» он уже доказал, что обладает чемпионскими качествами – чем важнее игра, тем лучше он играет.

Поэтому я надеюсь, что если встреча будет сбалансирована, то «Интер» не станет закрываться, как сделал это в последние 20 минут против «Баварии». Против Ламина это было бы безумием.

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05 мая
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 01:17
Был бы счастлив увидеть Арсенал в финале, но это не очень реально, увы. Французы сильней.
Всё-таки Индзаги растет!!! Молодец!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:13
Взаимно, и Вас с победой!!! Спасибо что болели и переживали вместе со мной. Ждём теперь Арсенал ещё в финале 🤝
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 01:09
С победой, Вас, Дорогой!!! В финале за Интер!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:22, ред.
Банальный навес закончился голом. Ужас
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:22, ред.
Ну вот о чем и говорили что Барса может и Интер может проспать так и вышло, причём второй гол прям ну просто какой-то тотальный гипноз охватил итальянцев
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:20
Интер заигрывается.
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:18, ред.
Мне кажется будет не полноценным полуфинал если мы не посмотрим на самоотверженную блистательную спасительную игру какого нибудь вратаря 😄
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 23:16
Как бы Интер сейчас не посыпался.
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:14
Только сидел думал что один год Барселоны может всё это изменить
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:08
Вы замечательно подмечаете тактические детали игры, я столько не вижу, но вот что заметил - Барселона злится, Барселона недовольна, Интер лишил их уверенности и это главная на мой взгляд победа Интера в первом тайме
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:55
Интер отодвинул Барсу за центральный круг, немного поднял свою оборону и заставил Барсу играть в позиционную игру. А поскольку у Барсы нет опорки и ЦЗ играет слабо, за счёт этого Интер создаёт моменты . Ну и физически, пока, Барса слабовата... Сейчас выйдет поляк, и итальянцем, вероятно станет трудней. Правый фланг Интера просто ужасный , нигер ничего не может сделать. Пока всё идёт по сценарию Интера, но голы ещё будут, я думаю.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:48
Вот что значит заставить Барсу играть в позиционный футбол, в который она играть не умеет. А где удаление?
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:47
Пока переиграли Барселону по всем статьям 🔥🔥🔥🥳
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:43
Вот травмы Лоутаро не хотелось бы, а пенальти хотелось бы
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:39
Интер страшно передерживает мяч!!!!!!!
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:38
Да ладно, Ямаль всё равно не решает когда надо. Пустой угол был а он пасы раздаёт.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:34
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:33, ред.
Не, Вас хотел бы видеть на бровке Спартака 😅😂 и тоже в полуфинале Лиги чемпионов 😎
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:32
Интеру нельзя увлекаться атакой.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:27
Рано говорить, посмотрим.
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:26
Вы знаете, боюсь поспешить с оценками, но чувство такое что по логике выигрывать должен Интер и с запасом. Но Барселона конечно умеет взрываться и удивлять когда ничто не предвещает
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:26
Интер отодвинул игру, заставил Барсу обороняться позиционно, а она это не умеет делать. Пока, у Барсы играет только Ямаль...
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:24
Предлагаете меня вместо Индзаги?
🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:22
Ну вот кстати гол пришёл из прессинга в центре поля.
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:20
Надо. Пока Интер играет лучше, умней, но надо забивать, забивать некому.
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:16
По вашему играют и очень неплохо выходит, только реализовывать надо моменты конечно
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:04
Хочется верить!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:03
Да, Сельта так примерно и играла быстро переходя из обороны в атаку и почти отняла у Барселоны очки. Посмотрим, у Капелло вот идея контроля, у Вас идея быстрых атак. А может Индзаги предложит нам третий неожиданный вариант)
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 21:58
Для того, чтобы навязать борьбу в центре поля, надо для начала отвоевать, выгрызть этот центр поля у Барсы. Но и это не обязательно. Как я уже сказал, можно также как португалы, попытаться отрезать центр поля Барселоны длинным пасом, заставить соперника провалиться в их игре в линию. Это доказывали, даже подвальные команды в Примере. В игре против Барселоны, переиграть ее сложно, но помешать ей вести комбинационную игру необходимо. У Барсы немало проблемных мест, надо только вскрыть их...
Bad Listener
Bad Listener ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:47
Но разве Интер не может навязать Барселоне игру в центре поля и на их половине. Что толку от Барселоны на половине поля Интера если у Барселоны не будет мяча? Наверное я полагаю что Фабио имеет ввиду именно контроль игры через контроль центра поля а не оборону в центре. Просто вы так говорите как будто Барселона обязательно будет контролировать мяч, но это то как раз и есть та самая опасность которую надо как можно чаще избегать, заставляя Барсу играть без мяча и на тех участках поля где они не любят и не привыкли. Вести такую игру против Барселоны сложно целый матч, но возможно Капелло и не предлагает весь матч, а просто как можно дольше.
Гость
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