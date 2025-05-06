Капелло оценил расклад сил в матче Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона»

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» оценил расклад сил в ответном полуфинальном поединке Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» (счёт в первой игре 3:3).

Несмотря на травмы, думаю, что Индзаги должен требовать большего от полузащиты и Чалханоглу в частности. Мне показалось, что турку было тяжелее всего под агрессивным давлением оппонента. Ему, как и Барелле и Мхитаряну, придется показать свой максимум и действовать быстрее и смелее, иначе есть риск, что мяч все время будет быстро возвращаться к хорошо подготовленным каталонцам.

Нельзя не упомянуть Ламина Ямаля. Он впервые выступит на «Сан-Сиро», но не думайте, что у него задрожат ноги. Этот парень не похож на труса. На самом деле, на чемпионате Европы, в Лиге чемпионов и матчах с «Реалом» он уже доказал, что обладает чемпионскими качествами – чем важнее игра, тем лучше он играет.

Поэтому я надеюсь, что если встреча будет сбалансирована, то «Интер» не станет закрываться, как сделал это в последние 20 минут против «Баварии». Против Ламина это было бы безумием.