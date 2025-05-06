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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Абаскаль: «Для меня двери в РПЛ открыты»

вчера, 10:12

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что готов вернуться к работе в России.

Я уже говорил, что моя работа в России не завершена. [В «Спартаке»] было много обстоятельств, сложный контекст. На второй год не всё получалось — очень непросто добиваться целей, когда нет спокойствия, которое требует такой клуб, как «Спартак». Для меня двери в РПЛ открыты. Получив опыт работы в российском чемпионате, я больше знаю о лиге. И понимаю, как работать в любых условиях.

Готов ли я возглавить «Локомотив» или «Динамо»? Как уже говорил, я открыт для предложений. Мне нравится российский футбол, его культура, и я вижу очень высокий потенциал для работы в этой лиге.

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Все комментарии
cz4zh9t6qsqw
cz4zh9t6qsqw
вчера в 14:29
Всякая бездарь так хочет проникнуть в РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:52
Никак Мостовой в рыжий цвет покрасился? И мечтатель и фантазер и рыжий в одном лице
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:30
Да, Дружище, именно, он- граф Калиостро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:25
Так что шлите предложения господа презики)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:02
Точно дружище!)...он мне напомнил вот этот персонаж)...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 10:39, ред.
Злую собаку за дверьми тоже нужно чем-то кормить, поэтому двери иногда открывают.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 10:38
Это он на что намекает? Есть какая то цель?)
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:27
Хотя здесь и не совсем понятно , через что Гильермо лезет?)
Capral
Capral
вчера в 10:17
Щас припрется Царь и закроет тебе двери. В Спартаке конечно непросто работать. Но прежде чем браться за такую работу, надо уяснить себе, в каком Клубе работаешь... А таких проходимцев как ты в России достаточно. Вот, недавно, уже одного поперли- любителя пивка...
Гость
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