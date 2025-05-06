Абаскаль: «Для меня двери в РПЛ открыты»

Бывший тренер «Спартака» заявил, что готов вернуться к работе в России.

Я уже говорил, что моя работа в России не завершена. [В «Спартаке»] было много обстоятельств, сложный контекст. На второй год не всё получалось — очень непросто добиваться целей, когда нет спокойствия, которое требует такой клуб, как «Спартак». Для меня двери в РПЛ открыты. Получив опыт работы в российском чемпионате, я больше знаю о лиге. И понимаю, как работать в любых условиях.

Готов ли я возглавить «Локомотив» или «Динамо»? Как уже говорил, я открыт для предложений. Мне нравится российский футбол, его культура, и я вижу очень высокий потенциал для работы в этой лиге.