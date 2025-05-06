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Руни удивлён решением Лэмпарда и Джеррарда начать тренерскую карьеру

вчера, 18:59

Экс-наставник «Плимут Аргайл» Уэйн Руни во время интервью с бывшим футболистом «Ливерпуля» Джейми Каррагером высказал удивление решением экс-игроков сборной Англии Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда стать тренерами. Лэмпард возглавляет «Ковентри», Джеррард на данный момент пребывает без клуба.

Честно говоря, я думаю, что Джейми Каррагер с его знаниями мог бы стать тренером.

Ты ошибся и стал экспертом. Когда мы играли за Англию, ты всё знал о футболе. Мы все знаем общие вещи об игре, но его знания доходили до фактов десяти, двадцати, тридцати, сорокалетней давности.

Есть те, кого я не видел в роли тренера — Фрэнк Лэмпард или Стивен Джеррард, уверен, что и меня в этой роли многие не представляли.

Я всегда считал, что ты им станешь, Майкл Каррик тоже, только вы двое.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:55
Лэмпард просто хороший тренер.
а еще детский писатель. это значит, его айкью выше твоего, о Руни.
без обид))
STVA 1
STVA 1 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:40
Приветствую! Думаю многие были удивлены!
shlomo
shlomo
вчера в 19:09
А я удивлен что Руни стал тренером.... и пока ни о чем...
Гость
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