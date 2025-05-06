Руни удивлён решением Лэмпарда и Джеррарда начать тренерскую карьеру

Экс-наставник «Плимут Аргайл» Уэйн Руни во время интервью с бывшим футболистом «Ливерпуля» Джейми Каррагером высказал удивление решением экс-игроков сборной Англии Фрэнка Лэмпарда и Стивена Джеррарда стать тренерами. Лэмпард возглавляет «Ковентри», Джеррард на данный момент пребывает без клуба.
Честно говоря, я думаю, что Джейми Каррагер с его знаниями мог бы стать тренером.
Ты ошибся и стал экспертом. Когда мы играли за Англию, ты всё знал о футболе. Мы все знаем общие вещи об игре, но его знания доходили до фактов десяти, двадцати, тридцати, сорокалетней давности.
Есть те, кого я не видел в роли тренера — Фрэнк Лэмпард или Стивен Джеррард, уверен, что и меня в этой роли многие не представляли.
Я всегда считал, что ты им станешь, Майкл Каррик тоже, только вы двое.
а еще детский писатель. это значит, его айкью выше твоего, о Руни.
без обид))
а еще детский писатель. это значит, его айкью выше твоего, о Руни.
без обид))