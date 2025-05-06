Экс-тренер МЮ тен Хаг получит медаль, если клуб выиграет Лигу Европы

«Манчестер Юнайтед» сделал шаг к финалу Лиги Европы, победив в первом полуфинале «Атлетик» (3:0).
Если команда Рубена Аморима доберётся до финала и одержит победу над «Тоттенхэмом» или «Будё-Глимт» (первый матч завершился со счётом 3:1), то «красные дьяволы» получат 50 медалей.
Среди возможных обладателей медалей может оказаться и Эрик тен Хаг. Нидерландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» до конца октября. При его руководстве команда сыграла три матча на групповом этапе Лиги Европы, все из которых закончились вничью.
футбольный катится!?!?!?!
футбольный катится!?!?!?!