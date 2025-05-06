Экс-тренер МЮ тен Хаг получит медаль, если клуб выиграет Лигу Европы

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вчера, 22:42

«Манчестер Юнайтед» сделал шаг к финалу Лиги Европы, победив в первом полуфинале «Атлетик» (3:0).

Если команда доберётся до финала и одержит победу над «Тоттенхэмом» или «Будё-Глимт» (первый матч завершился со счётом 3:1), то «красные дьяволы» получат 50 медалей.

Среди возможных обладателей медалей может оказаться и . Нидерландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» до конца октября. При его руководстве команда сыграла три матча на групповом этапе Лиги Европы, все из которых закончились вничью.