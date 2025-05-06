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Экс-тренер МЮ тен Хаг получит медаль, если клуб выиграет Лигу Европы

вчера, 22:42

«Манчестер Юнайтед» сделал шаг к финалу Лиги Европы, победив в первом полуфинале «Атлетик» (3:0).

Если команда Рубена Аморима доберётся до финала и одержит победу над «Тоттенхэмом» или «Будё-Глимт» (первый матч завершился со счётом 3:1), то «красные дьяволы» получат 50 медалей.

Среди возможных обладателей медалей может оказаться и Эрик тен Хаг. Нидерландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» до конца октября. При его руководстве команда сыграла три матча на групповом этапе Лиги Европы, все из которых закончились вничью.

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xwy2stcn9tk5
xwy2stcn9tk5
сегодня в 04:53
Может и получит, в первом матче МЮ сделали уверенный шаг к трофею
shur
shur
сегодня в 00:27
...МЮ во всех отношениях гиблый, под дурочка дошёл практически до финальной стадии, а они уже и медали им заготовили,куда мир
футбольный катится!?!?!?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:53
Рубен то ещё на багаже Эрика оказывается "пашет"...)))
Гость
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