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Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в апреле

вчера, 12:08

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ по итогам апреля. На награду номинированы:

Мурад Мусаев, «Краснодар» (9 очков, 4 матча, 1-е место)

Сергей Семак, «Зенит» (8 очков, 4 матча, 2-е место)

Марко Николич, ЦСКА (10 очков, 4 матча, 3-е место)

Рашид Рахимов, «Рубин» (7 очков, 4 матча, 7-е место)

Игорь Осинькин, «Крылья Советов» (8 очков, 4 матча, 9-е место)

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и болельщиков.

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Все комментарии
Олег1980
Олег1980
вчера в 19:11
Мусаев Однозначно
Capral
Capral
вчера в 17:49, ред.
Сенатов.

Струя может иссякнуть, только в двух случаях- при наличии камней в моче протоках, или при храническом простатите.
Limonov
Limonov
вчера в 17:46
Мусаев
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 14:17, ред.
А может быть, дело совсем не в тренере. Вот "покатило" у команды в этот отрезок, и всё тут. Так иногда бывает у любого коллектива: пошла игра, голы забиваются с центра поля и даже с углового и пенальти, и дело здесь не в тренере, а в том, что просто попали, как говорится, в струю. А в следующие месяцы "струя" иссякла, и коллектив стал похож на себя обычного.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 13:46
Тренер нашей команды, Семак!
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 13:42
Николич без вариантов, хотя нужно посмотреть с кем команды играли, но мне лень.
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:29
Николич
drug01
drug01
вчера в 13:23
Конечно тренер Краснодара!!!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:05
Здесь Николич, просто по количеству очков. Семак, Рахимов и Осинькин в списке претендентов лишние) На моей памяти еще ни разу в этой номинации не побеждал тренер, у которого меньшее количество очков при равном количестве матчей. Но в защиту Осинькина скажу, что управляя Крыльями получить 8 очков намного сложнее, чем управляя ЦСКА, поэтому именно Осинькин мой фаворит в этом месяце. Но победит заслуженно Николич.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:00
Наибольшее количество очков (10) набрал Николич значит он лучший тренер РПЛ.
Capral
Capral
вчера в 12:27, ред.
Семак?!
Да вы что?! Пора забыть эту фамилию среди лучших!!! Нет больше тренера Семака, нет и всё - весь вышел!!!!!!!
Однозначно- Мусаев или Николич. При всей моей безграничной симпатии к Мусаеву, я бы выбрал Николича. На мой взгляд, в его футболе больше тренерского, фундаментального и академичного. Мусаев- аматорщик, талантливый, но, точно не академист, без научных футбольных знаний. Осинькин- великий экспериментатор, но не стратег. Рахимов? Не тот калибр. Трудяга, но не более того...
Поэтому- я за Николича.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:21
От народной почему-то нет представителя...
Гость
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