Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в апреле

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вчера, 12:08

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ по итогам апреля. На награду номинированы:

, «Краснодар» (9 очков, 4 матча, 1-е место)

, «Зенит» (8 очков, 4 матча, 2-е место)

, ЦСКА (10 очков, 4 матча, 3-е место)

, «Рубин» (7 очков, 4 матча, 7-е место)

, «Крылья Советов» (8 очков, 4 матча, 9-е место)