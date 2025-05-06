Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в апреле

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера РПЛ по итогам апреля. На награду номинированы:
Мурад Мусаев, «Краснодар» (9 очков, 4 матча, 1-е место)
Сергей Семак, «Зенит» (8 очков, 4 матча, 2-е место)
Марко Николич, ЦСКА (10 очков, 4 матча, 3-е место)
Рашид Рахимов, «Рубин» (7 очков, 4 матча, 7-е место)
Игорь Осинькин, «Крылья Советов» (8 очков, 4 матча, 9-е место)
Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и болельщиков.
Да вы что?! Пора забыть эту фамилию среди лучших!!! Нет больше тренера Семака, нет и всё - весь вышел!!!!!!!
Однозначно- Мусаев или Николич. При всей моей безграничной симпатии к Мусаеву, я бы выбрал Николича. На мой взгляд, в его футболе больше тренерского, фундаментального и академичного. Мусаев- аматорщик, талантливый, но, точно не академист, без научных футбольных знаний. Осинькин- великий экспериментатор, но не стратег. Рахимов? Не тот калибр. Трудяга, но не более того...
Поэтому- я за Николича.
Да вы что?! Пора забыть эту фамилию среди лучших!!! Нет больше тренера Семака, нет и всё - весь вышел!!!!!!!
Однозначно- Мусаев или Николич. При всей моей безграничной симпатии к Мусаеву, я бы выбрал Николича. На мой взгляд, в его футболе больше тренерского, фундаментального и академичного. Мусаев- аматорщик, талантливый, но, точно не академист, без научных футбольных знаний. Осинькин- великий экспериментатор, но не стратег. Рахимов? Не тот калибр. Трудяга, но не более того...
Поэтому- я за Николича.