ПСЖ планирует взыскать с Килиана Мбаппе около 100 млн евро

В апреле суд наложил арест на 55 миллионов евро на счетах ПСЖ, что соответствует сумме долга клуба перед бывшим нападающим парижан, ныне игроком «Реала», Килианом Мбаппе.
В понедельник ПСЖ подал иск с просьбой отменить арест средств. На слушаниях адвокаты клуба отметили, что Мбаппе не предоставил очевидных доказательств своего требования о задолженности.
Кроме того, представители ПСЖ заявили, что сам Мбаппе должен клубу 98 миллионов евро, объясняя это тем, что его действия привели к финансовому ущербу. Адвокат клуба Рено Семерджян подчеркнул, что основная цель в данном случае — не взыскание 98 миллионов, а демонстрация того, что требования Мбаппе необоснованны. Ожидается, что процесс продолжится 26 мая.
Спор вокруг денег за лояльность идёт, скорее всего не всё чисто там.
Спор вокруг денег за лояльность идёт, скорее всего не всё чисто там.
Ты останься у нас, а мы тебе заплатим за лояльность 50 млн в год, но если сумма не прописана, то Мбаппе ничего не сможет забрать. Он получит ровно столько, сколько прописали в контракте.
В этой истории следует успокоиться Мбаппе и не требовать ничего от бывшего клуба. Его и Реал отлично кормит.
Ты останься у нас, а мы тебе заплатим за лояльность 50 млн в год, но если сумма не прописана, то Мбаппе ничего не сможет забрать. Он получит ровно столько, сколько прописали в контракте.
В этой истории следует успокоиться Мбаппе и не требовать ничего от бывшего клуба. Его и Реал отлично кормит.
Мбапе пришлось покинуть их только по истечении контракта. Сами виноваты. Если игрок так сильно хочет перейти в другой клуб, зачем его держать? Ну ладно держали до конца контракта, он свою работу сделал, всё, он не ваш раб, оплатите за труд, и забудьте
Мбапе пришлось покинуть их только по истечении контракта. Сами виноваты. Если игрок так сильно хочет перейти в другой клуб, зачем его держать? Ну ладно держали до конца контракта, он свою работу сделал, всё, он не ваш раб, оплатите за труд, и забудьте