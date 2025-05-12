ПСЖ планирует взыскать с Килиана Мбаппе около 100 млн евро

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вчера, 21:52

В апреле суд наложил арест на 55 миллионов евро на счетах ПСЖ , что соответствует сумме долга клуба перед бывшим нападающим парижан, ныне игроком «Реала», .

В понедельник ПСЖ подал иск с просьбой отменить арест средств. На слушаниях адвокаты клуба отметили, что Мбаппе не предоставил очевидных доказательств своего требования о задолженности.