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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2024/2025

ПСЖ планирует взыскать с Килиана Мбаппе около 100 млн евро

вчера, 21:52

В апреле суд наложил арест на 55 миллионов евро на счетах ПСЖ, что соответствует сумме долга клуба перед бывшим нападающим парижан, ныне игроком «Реала», Килианом Мбаппе.

В понедельник ПСЖ подал иск с просьбой отменить арест средств. На слушаниях адвокаты клуба отметили, что Мбаппе не предоставил очевидных доказательств своего требования о задолженности.

Кроме того, представители ПСЖ заявили, что сам Мбаппе должен клубу 98 миллионов евро, объясняя это тем, что его действия привели к финансовому ущербу. Адвокат клуба Рено Семерджян подчеркнул, что основная цель в данном случае — не взыскание 98 миллионов, а демонстрация того, что требования Мбаппе необоснованны. Ожидается, что процесс продолжится 26 мая.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:33
Год его не мариновали. Втот год у него больше всего игр за псж, большинство из них - в основе.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 12:08
Почему нет? Суды разве у нас коррумпированы?
Спор вокруг денег за лояльность идёт, скорее всего не всё чисто там.
3p8sqq4pjtud
3p8sqq4pjtud
сегодня в 10:31
Во афериста урвал Перес,Камерунский Эму ещё не то выкинет,гнать его нужно в Родную Африку!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 09:34
если бы все было только на словах, то суд бы не арестовал такую большую сумму денег
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 09:14
Договоры на честном слове не имеют никакой силы.
Ты останься у нас, а мы тебе заплатим за лояльность 50 млн в год, но если сумма не прописана, то Мбаппе ничего не сможет забрать. Он получит ровно столько, сколько прописали в контракте.
В этой истории следует успокоиться Мбаппе и не требовать ничего от бывшего клуба. Его и Реал отлично кормит.
vde5rmqk8p49
vde5rmqk8p49
сегодня в 04:39
Зажравшегося Мбаппе нужно остановить.
xqhzxydpgz7f
xqhzxydpgz7f
сегодня в 03:11
Эта музыка будет вечной
протон
протон
вчера в 23:59
Игрок выполнил все условия. Пари в данном случае ведет себя максимально не профессионально. Килиан имел право не активировать опцию продления контракта о чем и уведомил клуб заранее. В итоге его год мариновали на банке и еще деньги жмут.
DjWashington
DjWashington ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 22:50, ред.
Согласен. Это было очень жалкое поведение со стороны ПСЖ
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:49
Черепахину с мамой всё мало... очередная серия марлезонского...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:43
Не могут достойно расстаться, очень низко со стороны Боссов Псж. Они ни за какие деньги не хотели продавать его, предлагали огромные контракты, один раз даже получилось уговорить, чуть ли не с зарплатой в 100 млн $,
Мбапе пришлось покинуть их только по истечении контракта. Сами виноваты. Если игрок так сильно хочет перейти в другой клуб, зачем его держать? Ну ладно держали до конца контракта, он свою работу сделал, всё, он не ваш раб, оплатите за труд, и забудьте
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:08
Это очень долгая история.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:08
Похоже они Черепахину с мамой еще нервы попортят))0
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:07
    Гость
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