Повторная жалоба «Осасуны» на итог матча против «Барселоны» была отклонена

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вчера, 16:35

В ходе футбольного матча 27 марта «Барселона» одержала победу над «Осасуной» (3:0).

На следующий день «Осасуна» подала апелляцию в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) относительно участия из «Барселоны», утверждая, что его участие нарушает статью 5 Приложения I Регламента ФИФА .

Согласно этой статье, игрок, не присоединившийся к национальной сборной по медицинским причинам или покинувший ее, не может выступать за свой клуб в течение пяти календарных дней после окончания международного периода.

11 апреля дисциплинарный комитет RFEF отклонил жалобу «Осасуны».

Сегодня апелляционный комитет подтвердил данное решение. В документе отмечается, что участие игрока в матче 27 марта не является нарушением правил, поскольку на него юридически не распространялось ограничение, установленное регламентом, так как его вызов был отменен по прямому указанию федерации.