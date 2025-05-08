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Повторная жалоба «Осасуны» на итог матча против «Барселоны» была отклонена

вчера, 16:35
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

В ходе футбольного матча 27 марта «Барселона» одержала победу над «Осасуной» (3:0).

На следующий день «Осасуна» подала апелляцию в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) относительно участия Иньиго Мартинеса из «Барселоны», утверждая, что его участие нарушает статью 5 Приложения I Регламента ФИФА.

Согласно этой статье, игрок, не присоединившийся к национальной сборной по медицинским причинам или покинувший ее, не может выступать за свой клуб в течение пяти календарных дней после окончания международного периода.

11 апреля дисциплинарный комитет RFEF отклонил жалобу «Осасуны».

Сегодня апелляционный комитет подтвердил данное решение. В документе отмечается, что участие игрока в матче 27 марта не является нарушением правил, поскольку на него юридически не распространялось ограничение, установленное регламентом, так как его вызов был отменен по прямому указанию федерации.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 00:16
А когда не купил судьи виноваты получается.
Маг_тм
Маг_тм ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:15
Ну раз не отправился в сборную, тогда да. Значит не покупал там Перес ничего
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 19:38
коротко: есть правило ФИФА, запрет футболисту, отозванному из сборной
по мед.причинам. этот запрет не выступать за клуб в течение 5 дней после окончания матчей сборных. правила для всех. Барса не спорит.
но.....Иньиго Мартинес ИМЕННО не отправился в сборную Испании.
он вообще там не был.
защитник остался дома со травмой по ПИСЬМЕННЫМ заверениям врачей Барсы.
тренер сборной все понял. федерация все поняла. все поняли. Кроме Осасуны.
только Осасуна упорно напирает на своем: нет визита к врачу сборной – нет оправдания. раз так, по логике памплонцев и некоторых мадридистов, с Барсой надо поступать жестко, да, и мадридисты здесь мельком прикидывают:
А не станем ли мы снова первыми и лучшими, если у Барсы отнимут нужные очки?
Барса подмигивает всем болельщикам, и своим и чужим:
Справедливость есть. Наша федерация приняла диагноз. Осмотр как таковой федерации не потребовался.
согласен, сей Казус указывает на огромную брешь в футбольном регламенте.
дело за юристами ФИФА, пусть там разбираются.
сегодня вопрос закрыт. все законно.
протон
протон
вчера в 18:50
Осасуна своего игрока по глупости не заявила, не разобравшись в правиле, а потом пыталась доказать, что это не они лажанули, а Барса дескать не имела права заявлять Иньиго. На деле же юристы Осасуны (или кто там) накосячили, не поняв, что этот случай не имеет отношения к правилу.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 18:35
Перес всё купил?
Вещий
Вещий
вчера в 18:34
Ну что.... пытаются оправдаться за проигрыш...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:36
Осасуне следует нанять грамотных юристов.
kke72jdzh993
kke72jdzh993
вчера в 17:08
Осасуне придётся осасунить
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