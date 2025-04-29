Игрок «Шальке» грубо ответил фанату и был исключён из состава

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вчера, 11:54

Скандальный момент произошёл с участием полузащитника «Шальке» .

После поражения от «Кайзерслаутерна» со счётом 1:2 в матче Второй Бундеслиги, в котором он не сыграл ни минуты, футболист опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию своих ног в футбольных бутсах и подписал: «Безупречно».

Один из болельщиков прокомментировал публикацию следующим образом:

Если вы публикуете что-то подобное после поражения, вам следует уйти из моего клуба. Разве все не могут собраться и опубликовать что-то подобное? Я не знаю, нужно ли это.

Игрок ответил на это грубым сообщением, предложив тому «убраться из его Snapchat (мессенджер — прим.ред.)», добавив оскорбление в адрес фаната. Скриншоты этого широко распространились в интернете. После инцидента клуб исключил хавбека из состава.

Позже Баркок принёс публичные извинения за свои действия, написав у себя на странице: