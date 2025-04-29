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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Германия. Вторая Бундеслига 2024/2025

Игрок «Шальке» грубо ответил фанату и был исключён из состава

вчера, 11:54

Скандальный момент произошёл с участием полузащитника «Шальке» Аймена Баркока.

После поражения от «Кайзерслаутерна» со счётом 1:2 в матче Второй Бундеслиги, в котором он не сыграл ни минуты, футболист опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию своих ног в футбольных бутсах и подписал: «Безупречно».

Один из болельщиков прокомментировал публикацию следующим образом:

Если вы публикуете что-то подобное после поражения, вам следует уйти из моего клуба. Разве все не могут собраться и опубликовать что-то подобное? Я не знаю, нужно ли это.

Игрок ответил на это грубым сообщением, предложив тому «убраться из его Snapchat (мессенджер — прим.ред.)», добавив оскорбление в адрес фаната. Скриншоты этого широко распространились в интернете. После инцидента клуб исключил хавбека из состава.

Позже Баркок принёс публичные извинения за свои действия, написав у себя на странице:

Дорогие фанаты «Шальке», я хотел бы извиниться перед всеми вами. Особенно перед фанатом, которому я ответил напрямую. То, что я написал, было глупостью. Мне стыдно за это.

Мне действительно жаль. Обычно это не в моём стиле. Я знаю, насколько важна сплочённость, особенно в «Шальке». И я знаю, что мне нужно многое наверстать.

Я пришёл в «Шальке», чтобы бороться и отдать всё ради клуба. Тот факт, что я не могу показать то, чего я от себя ожидал в спортивном плане, действительно раздражает.

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Варвар7
Варвар7
вчера в 13:01
" Мне действительно жаль. Обычно это не в моём стиле. Я знаю, насколько важна сплочённость" - набор фраз которые становятся расхожими в подобных случаях...

P.S. Наверное ещё в довершение ко всему и ноги были немного кривоваты...)))
z3zqnqye9aaf
z3zqnqye9aaf
вчера в 12:56
Фанатов своей команды нужно уважать.
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