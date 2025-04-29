Игрок «Шальке» грубо ответил фанату и был исключён из состава

Скандальный момент произошёл с участием полузащитника «Шальке» Аймена Баркока.
После поражения от «Кайзерслаутерна» со счётом 1:2 в матче Второй Бундеслиги, в котором он не сыграл ни минуты, футболист опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию своих ног в футбольных бутсах и подписал: «Безупречно».
Один из болельщиков прокомментировал публикацию следующим образом:
Если вы публикуете что-то подобное после поражения, вам следует уйти из моего клуба. Разве все не могут собраться и опубликовать что-то подобное? Я не знаю, нужно ли это.
Игрок ответил на это грубым сообщением, предложив тому «убраться из его Snapchat (мессенджер — прим.ред.)», добавив оскорбление в адрес фаната. Скриншоты этого широко распространились в интернете. После инцидента клуб исключил хавбека из состава.
Позже Баркок принёс публичные извинения за свои действия, написав у себя на странице:
Дорогие фанаты «Шальке», я хотел бы извиниться перед всеми вами. Особенно перед фанатом, которому я ответил напрямую. То, что я написал, было глупостью. Мне стыдно за это.
Мне действительно жаль. Обычно это не в моём стиле. Я знаю, насколько важна сплочённость, особенно в «Шальке». И я знаю, что мне нужно многое наверстать.
Я пришёл в «Шальке», чтобы бороться и отдать всё ради клуба. Тот факт, что я не могу показать то, чего я от себя ожидал в спортивном плане, действительно раздражает.
P.S. Наверное ещё в довершение ко всему и ноги были немного кривоваты...)))
P.S. Наверное ещё в довершение ко всему и ноги были немного кривоваты...)))