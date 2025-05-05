Личка: «Два месяца назад я выгонял Нгамалё с тренировки»

Бывший главный тренер «Динамо» вспомнил, как выгнал полузащитника с тренировки команды.

Если ты выходишь на поле обиженным на меня – делаешь плохо своим друзьям, которые с тобой в раздевалке, и себе. Если есть проблема, скажи. Когда ты выходишь на поле, ты играешь не для меня, а для себя, для команды, для клуба. Я делаю работу, потому что я ее люблю. Болельщики могут свистеть, говорить плохо обо мне, но это часть моей работы. Я должен быть сконцентрирован и делать так, чтобы было лучше. Я разговаривал с Нгамалё на тренировках, два месяца назад я даже выгнал его с тренировки. Потом встречались в офисе и разговаривали. Муми не тренировался так, как было нужно. Я ему сказал: «Муми, давай, ты устал. Вернись завтра с лучшим настроем».