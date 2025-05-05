Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2024/2025

Личка: «Два месяца назад я выгонял Нгамалё с тренировки»

вчера, 21:39

Бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка вспомнил, как выгнал полузащитника Муми Нгамалё с тренировки команды.

Если ты выходишь на поле обиженным на меня – делаешь плохо своим друзьям, которые с тобой в раздевалке, и себе. Если есть проблема, скажи. Когда ты выходишь на поле, ты играешь не для меня, а для себя, для команды, для клуба. Я делаю работу, потому что я ее люблю. Болельщики могут свистеть, говорить плохо обо мне, но это часть моей работы. Я должен быть сконцентрирован и делать так, чтобы было лучше. Я разговаривал с Нгамалё на тренировках, два месяца назад я даже выгнал его с тренировки. Потом встречались в офисе и разговаривали. Муми не тренировался так, как было нужно. Я ему сказал: «Муми, давай, ты устал. Вернись завтра с лучшим настроем».

Подписывайся в ВК
Все новости
Клуб Ла Лиги отменил тренировку из-за кражи экипировки
Вчера, 19:24
Игрок «Шальке» грубо ответил фанату и был исключён из состава
29 апреля
У Месси серьёзно испортились отношения с «Барселоной»
28 апреля
Карвахаль оскорбил главного арбитра финала Кубка Испании
27 апреля
В «Реале» убеждены, что их судят не так, как все остальные команды
26 апреля
Флик: «Арбитров нельзя не уважать»
26 апреля
Сортировать
Все комментарии
46446f64xr6k
46446f64xr6k
сегодня в 00:39
Вряд ли у Динамо дела пойдут лучше с новым тренером.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:01, ред.
Маэстро, ну чтобы я без Вас Делал??????!!!!!!!!
Реализм!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👌👌👌👌👌👌👌👌🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Vilar
Vilar
вчера в 21:58
Хочет сказать, что ушёл сам. Графин не вызывал, не выгонял и не наливал. Печалька.
Futurista
Futurista
вчера в 21:56
Личка: "Со словами ё-моё выгонял я Нгамалё"...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:49
Надо быть аккуратнее выгоняя игроков с тренировки, они потом могут оказаться в Зените и Нижнему 2 забить
Capral
Capral
вчера в 21:43
Ну а сейчас выгнали тебя.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 