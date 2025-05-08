Вердикт по 115 обвинениям «Манчестер Сити» могут отложить на пару лет

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вчера, 17:32

Неопределённость вокруг окончательного вердикта по 115 обвинениям, предъявленным «Манчестер Сити», может сохраниться и в следующем сезоне.

По информации The i Paper со ссылкой на многочисленные источники, перспектива скорого завершения дела «нереалистична».

Напомним, в феврале 2023 года клуб столкнулся с различными обвинениями, связанными с предполагаемыми нарушениями финансовых правил Английской Премьер-Лиги. Осенью 2024-го стартовало слушание дела, завершившееся в декабре.

Изначально ожидалось, что решение будет принято в начале весны 2025-го, но этот срок прошёл, и, по мнению нескольких источников, начало лета теперь является более реалистичным сценарием.

Юридические эксперты предположили, что масштаб дела, огромное количество материала, которое нужно изучить, а также то, что поставлено на карту для всех сторон, означает, что длительное ожидание вердикта «всегда более вероятно». Один из них считает, что с учётом возможности подачи апелляций после первоначального вердикта дело может затянуться «ещё на пару лет».

Как сообщил спортивный и судебный юрист Brandsmiths и эксперт по арбитражу Максим ван ден Дейссел изданию The i Paper, суд не захочет оставлять ни одной из сторон возможность утверждать, что имеет место процессуальная несправедливость.

По информации источника, в «Сити» намерены внести изменения в состав в попытке вернуть себе чемпионский титул в АПЛ , планируя потратить большие средства в летнее трансферное окно на трёх или четырёх игроков.

«Горожан» обвиняют в непредоставлении точной финансовой информации в течение девяти сезонов, и наказания — если их признают виновными — могут варьироваться от исключения из лиги до крупных вычетов очков и огромных штрафов. Однако, как сообщается, клуб заявляет, что у него есть «неопровержимые доказательства», которые оправдают его.