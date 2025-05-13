Агент Сильянова отреагировал на слухи о новом контракте игрока с «Локо»

Представитель футболиста Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о том, что защитник может вскоре продлить контракт с «Локомотивом».

Ведем переговоры о продлении контракта с «Локомотивом». Пока говорить о том, что мы находимся на финишной прямой, еще не приходится. Все обсуждаем. У клуба есть желание продлить контракт с Александром.

Сильяновым интересуются многие клубы уже несколько трансферных окон. Пришло время продлить контракт, и «Локомотив» включился эту работу.