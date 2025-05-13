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Агент Сильянова отреагировал на слухи о новом контракте игрока с «Локо»

вчера, 13:57

Представитель футболиста Александра Сильянова Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о том, что защитник может вскоре продлить контракт с «Локомотивом».

Ведем переговоры о продлении контракта с «Локомотивом». Пока говорить о том, что мы находимся на финишной прямой, еще не приходится. Все обсуждаем. У клуба есть желание продлить контракт с Александром.

Сильяновым интересуются многие клубы уже несколько трансферных окон. Пришло время продлить контракт, и «Локомотив» включился эту работу.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 16:01
Могли бы ради рекламы игроку назвать клубы которые им интересуются...
протон
протон
вчера в 15:53
Противоречивые впечатления от него. Видно, что в отборе очень хорош, быстрый, координированный. Но когда по левому флангу в обводку идет на скорости, очень рискованно получается и часто приводит к обрезам. в этом сезоне несколько голов так пропустили.
Все-таки он правоногий футболист и надо справа выпускать либо в центре.
Получал 800К с хвостиком, будет получать 1 млн с хвостиком. Многовато конечно, для игрока его уровня но если не платить столько, уйдет к более богатым конкурентам. Да и сейчас в некоторых командах РПЛ россияне, играя хуже, получают больше.
x3gcruwzdpw8
x3gcruwzdpw8
вчера в 15:50, ред.
Сильянов имеет твердые позиции в Локо, вряд ли смена клуба пойдет ему на пользу.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 15:27
Как утверждают - Реклама, двигатель торговли.) Не разрекламируешь, выгодно не продашь.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:37
Как грится , сам слух пустил и сам поддержал)))))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:16
Агенты активизировались - "грибная" пора настала в их лесу)
Готовятся Квасить капусту в бочонках...)
Говорят с грибами вкуснятина, даже под тепленькие, горячительные...))
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:04
Такова тяжёлая доля агента - на что то реагировать...)))
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