Агент Сильянова отреагировал на слухи о новом контракте игрока с «Локо»

Представитель футболиста Александра Сильянова Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о том, что защитник может вскоре продлить контракт с «Локомотивом».
Ведем переговоры о продлении контракта с «Локомотивом». Пока говорить о том, что мы находимся на финишной прямой, еще не приходится. Все обсуждаем. У клуба есть желание продлить контракт с Александром.
Сильяновым интересуются многие клубы уже несколько трансферных окон. Пришло время продлить контракт, и «Локомотив» включился эту работу.
Готовятся Квасить капусту в бочонках...)
Говорят с грибами вкуснятина, даже под тепленькие, горячительные...))
Готовятся Квасить капусту в бочонках...)
Говорят с грибами вкуснятина, даже под тепленькие, горячительные...))
Все-таки он правоногий футболист и надо справа выпускать либо в центре.
Получал 800К с хвостиком, будет получать 1 млн с хвостиком. Многовато конечно, для игрока его уровня но если не платить столько, уйдет к более богатым конкурентам. Да и сейчас в некоторых командах РПЛ россияне, играя хуже, получают больше.
Все-таки он правоногий футболист и надо справа выпускать либо в центре.
Получал 800К с хвостиком, будет получать 1 млн с хвостиком. Многовато конечно, для игрока его уровня но если не платить столько, уйдет к более богатым конкурентам. Да и сейчас в некоторых командах РПЛ россияне, играя хуже, получают больше.