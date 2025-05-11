«Аль-Наср» приостановил переговоры о новом контракте с Криштиану Роналду

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср».
Саудовский клуб и португалец приостановили переговоры о продлении контракта. Причиной стали неудачные выступления команды в нынешнем сезоне.
Текущее соглашение Роналду с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2025 года.
В итоге сначала оказался не нужен МЮ, тут же оказалось, что в принципе в Европе никому не нужен. А теперь не нужен даже в пустыне, куда в здравом уме никто не едет. Всё вот это желание забить больше-больше-больше приводит к тому, что уже просто открытые насмешки летят в адрес Криштиану.
В итоге сначала оказался не нужен МЮ, тут же оказалось, что в принципе в Европе никому не нужен. А теперь не нужен даже в пустыне, куда в здравом уме никто не едет. Всё вот это желание забить больше-больше-больше приводит к тому, что уже просто открытые насмешки летят в адрес Криштиану.