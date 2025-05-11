«Аль-Наср» приостановил переговоры о новом контракте с Криштиану Роналду

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сегодня, 00:34

Нападающий может покинуть «Аль-Наср».

Саудовский клуб и португалец приостановили переговоры о продлении контракта. Причиной стали неудачные выступления команды в нынешнем сезоне.

Текущее соглашение Роналду с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2025 года.