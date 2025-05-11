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«Аль-Наср» приостановил переговоры о новом контракте с Криштиану Роналду

сегодня, 00:34

Нападающий Криштиану Роналду может покинуть «Аль-Наср».

Саудовский клуб и португалец приостановили переговоры о продлении контракта. Причиной стали неудачные выступления команды в нынешнем сезоне.

Текущее соглашение Роналду с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2025 года.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:36
Ещё бы молоток и гвоздь подарили, на который бутсы повесит.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:49
И останется Криш безработным ... будет нищенствовать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:09
По деньгам дайвер уступать не будет. Скорее прибавки попросит...
smppfk9j922s
smppfk9j922s
сегодня в 06:50
Желающие найдутся там же у арабов или в Европе, можно пойти на понижение зарплаты, тут уже всё зависит от Роналду
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 06:29
Ну вот зачем всё это? Почему нельзя закончить карьеру красиво? В Ювентусе мог поиграть ещё годик, не поддаваться соблазнам в Манчестере. Вернее, её красной части. Или же, если правдивы слухи были об интересе Сити, то мог уйти туда, выиграть ЛЧ и поставить яркую точку в своей карьере.

В итоге сначала оказался не нужен МЮ, тут же оказалось, что в принципе в Европе никому не нужен. А теперь не нужен даже в пустыне, куда в здравом уме никто не едет. Всё вот это желание забить больше-больше-больше приводит к тому, что уже просто открытые насмешки летят в адрес Криштиану.
Брулин
Брулин
сегодня в 01:59
Вопрос в том, нужен ли он Спортингу? Как ни крути, команде нужно решать турнирные задачи, а не только готовить его к ЧМ.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:37
Ну думаю а той же СА найдутся клубы!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:55
Без клуба не останется
протон
протон
сегодня в 00:43
И что криминального там было?Подумаешь, поговорил человек сам с собой после вылета, расстроился. Или у арабов это под строгим запретом??
Гость
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