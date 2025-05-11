«Сьон» будет рад дать Миранчуку шанс перейти в более крупный клуб

Президент «Сьона» высказался на тему будущего российского полузащитника команды .

Давайте закончим чемпионат, а уже потом будем обсуждать будущее Антона в команде. У нас семь очков преимущества над командой, которая напрямую вылетает из лиги, и разница мячей лучше. Осталось три матча, поэтому сначала давайте постараемся набрать те два очка, которые нам нужны, прежде чем говорить об этом.

Первая лига — не уровень Антона? У него предусмотрена клаусула (сумма отступных. — прим. источника) на выход. Если его агент найдёт клуб, который её выплатит, игрок сможет уйти. Так и было изначально оговорено, и «Сьон» был бы рад дать Антону шанс перейти в более крупную команду.