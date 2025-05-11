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«Сьон» будет рад дать Миранчуку шанс перейти в более крупный клуб

вчера, 13:40

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался на тему будущего российского полузащитника команды Антона Миранчука.

Давайте закончим чемпионат, а уже потом будем обсуждать будущее Антона в команде. У нас семь очков преимущества над командой, которая напрямую вылетает из лиги, и разница мячей лучше. Осталось три матча, поэтому сначала давайте постараемся набрать те два очка, которые нам нужны, прежде чем говорить об этом.

Первая лига — не уровень Антона? У него предусмотрена клаусула (сумма отступных. — прим. источника) на выход. Если его агент найдёт клуб, который её выплатит, игрок сможет уйти. Так и было изначально оговорено, и «Сьон» был бы рад дать Антону шанс перейти в более крупную команду.

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Все комментарии
88uyb99zvb5q
88uyb99zvb5q
вчера в 16:59
Короче дали понять что в его услугах не нуждаются
qz3d8hqv42hf
qz3d8hqv42hf
вчера в 15:16
Он и в Сьоне не тянет, куда ему лучший клуб...
протон
протон
вчера в 15:04
Если он свободным агентом никому не нужен был, а за деньги и подавно
dgxs8kz9xcny
dgxs8kz9xcny
вчера в 14:34
В Сьоне поняли, что ошиблись в Миранчуке.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:59
Может быть так завуалированно хотят отправить в аренду...)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:41
Решили проводить с почестями !
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