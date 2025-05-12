«Барселона» близка к продлению контракта с Рафиньей

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вчера, 20:03

Вингер «Барселоны» близок к продлению своего контракта с клубом.

По информации источника, сторонам предстоит согласовать некоторые детали, включая сумму отступных; однако представители игрока уверены, что все вопросы будут решены.

Новый контракт, предполагается, будет действовать до 2029 года. Бразилец станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.