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«Барселона» близка к продлению контракта с Рафиньей

вчера, 20:03

Вингер «Барселоны» Рафинья близок к продлению своего контракта с клубом.

По информации источника, сторонам предстоит согласовать некоторые детали, включая сумму отступных; однако представители игрока уверены, что все вопросы будут решены.

Новый контракт, предполагается, будет действовать до 2029 года. Бразилец станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:21
Барса протаптывает Реал по дороге к чемпионству.
а Рафинья один из героев этой великолепной команды.
говорят, на ноге Рафиньи вытатуированы такие слова
жизнь – это путешествие. наслаждайтесь дорогой.
и зная, через какие испытания и трудности он прошел, этот контракт самое лучшее и достойное вознаграждение всего и вся.
Рафинья еще покажет свой лучший футбол.
мотивация исчезает не у всех, и надеюсь, Рафинья ее сохранит до конца карьеры за Барсу и сб. Бразилии.
и выиграет ЛЧ ))))))
dv99js9mnhc4
dv99js9mnhc4
вчера в 20:58
Рафиня молодец, тянет команду и партнёров, ещё много пользы принесёт
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:55
Было бы глупо отказаться от бразильца,который вышел на пик карьеры и привел Барселону к чемпионству в этом сезоне!!! Кто ждал от него таких результатов??? Ни кто!!!
drug01
drug01
вчера в 20:31
Еще четыре года поиграет...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:06, ред.
Аккуратнее, Рафинья близок к 30ти, и всё бы ничего, да он бразил
Гость
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