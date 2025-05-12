«Барселона» близка к продлению контракта с Рафиньей

Вингер «Барселоны» Рафинья близок к продлению своего контракта с клубом.
По информации источника, сторонам предстоит согласовать некоторые детали, включая сумму отступных; однако представители игрока уверены, что все вопросы будут решены.
Новый контракт, предполагается, будет действовать до 2029 года. Бразилец станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.
а Рафинья один из героев этой великолепной команды.
говорят, на ноге Рафиньи вытатуированы такие слова
жизнь – это путешествие. наслаждайтесь дорогой.
и зная, через какие испытания и трудности он прошел, этот контракт самое лучшее и достойное вознаграждение всего и вся.
Рафинья еще покажет свой лучший футбол.
мотивация исчезает не у всех, и надеюсь, Рафинья ее сохранит до конца карьеры за Барсу и сб. Бразилии.
и выиграет ЛЧ ))))))
а Рафинья один из героев этой великолепной команды.
говорят, на ноге Рафиньи вытатуированы такие слова
жизнь – это путешествие. наслаждайтесь дорогой.
и зная, через какие испытания и трудности он прошел, этот контракт самое лучшее и достойное вознаграждение всего и вся.
Рафинья еще покажет свой лучший футбол.
мотивация исчезает не у всех, и надеюсь, Рафинья ее сохранит до конца карьеры за Барсу и сб. Бразилии.
и выиграет ЛЧ ))))))