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Игрок «Кристал Пэлас» покинет клуб спустя 13 лет

вчера, 20:30

«Кристал Пэлас» объявил о том, что защитник Джоэл Уорд покинет клуб летом по истечении срока контракта.

Футболист перешёл в команду в мае 2012 года, когда она ещё выступала в Чемпионшипе.

В общей сложности игрок провёл в составе лондонцев 363 матча и забил 6 голов, занимая 8-е место в истории «орлов» по количеству поединков.

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Все комментарии
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
вчера в 23:19
Отыграл свое достойно, теперь можно отдохнуть!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:27
Спасибо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:19
Добрый вечер.

В 21:14 было получено 50 очков для ставок.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:17
Получил за флуд ЖК, но через 4-5 минут разместил комментарий другой, но 50 баллов не появилось...
Можно узнать почему?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:14
Не каждый проявляет такую преданность клубу.
Интересно до Пэласа где пылил?
протон
протон
вчера в 21:12
363 матча и забил 6 голов. Маловато будет хоть и защитник
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:43
Много лет отдал он клубу
9yfjmpvws6tm
9yfjmpvws6tm
вчера в 20:40
Можно было продлить контракт с ветераном
Гость
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