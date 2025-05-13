Игрок «Кристал Пэлас» покинет клуб спустя 13 лет

«Кристал Пэлас» объявил о том, что защитник Джоэл Уорд покинет клуб летом по истечении срока контракта.
Футболист перешёл в команду в мае 2012 года, когда она ещё выступала в Чемпионшипе.
В общей сложности игрок провёл в составе лондонцев 363 матча и забил 6 голов, занимая 8-е место в истории «орлов» по количеству поединков.
В 21:14 было получено 50 очков для ставок.
В 21:14 было получено 50 очков для ставок.
Можно узнать почему?
Можно узнать почему?
Интересно до Пэласа где пылил?
Интересно до Пэласа где пылил?