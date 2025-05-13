Игрок «Кристал Пэлас» покинет клуб спустя 13 лет

1747157445

вчера, 20:30

«Кристал Пэлас» объявил о том, что защитник покинет клуб летом по истечении срока контракта.

Футболист перешёл в команду в мае 2012 года, когда она ещё выступала в Чемпионшипе.

В общей сложности игрок провёл в составе лондонцев 363 матча и забил 6 голов, занимая 8-е место в истории «орлов» по количеству поединков.