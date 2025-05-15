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Стали известны претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

вчера, 13:39

АПЛ озвучила список кандидатов на титул лучшего игрока сезона 2024/25. В него вошли:

Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест») – 32 матча, 6 голов, 8 ассистов;

Райан Гравенберх («Ливерпуль») – 35 матчей, 4 ассиста;

Александер Исак («Ньюкасл») – 33 матча, 23 гола, 6 ассистов;

Брайан Мбеумо («Брентфорд») – 36 матчей, 18 голов, 7 ассистов;

Деклан Райс («Арсенал») – 33 матча, 3 гола, 7 ассистов;

Мохамед Салах («Ливерпуль») – 36 матчей, 28 голов, 18 ассистов;

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 36 матчей, 3 гола, 1 ассист, 14 сухих матчей;

Крис Вуд («Ноттингем Форест») – 34 матча, 20 голов, 3 ассиста.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:09
Скорее всего награду получит Мо Салах и язык не повернется сказать, что он не заслужил. Просто шикарный сезон, 46 голевых действий в 36 матчах, это действительно сильно!!!
А вот приз "зрительских симпатий" я бы отдал Крису Вуду!!! Новозеландский гигант забил 20 мячей в АПЛ, ранее он никогда в карьере не забивал столько мячей в высшей лиге!!!
протон
протон
вчера в 15:03
Ван Дейк, как туда попал, за прошлые заслуги? последние игры у него - никакие...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:39
Зачем нужны претенденты если уже есть победитель? Но как же не получается всерьёз воспринимать ни Мо Салаха ни Ливерпуль из-за их невзрачного выступления в плей-офф Лиги чемпионов.
Triem
Triem
вчера в 14:24
Понятное дело Салах, но как обычно могут и нахимичить как и в любых других номинациях.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:15
Со Салах лучший игрок АПЛ сезона 2024-25.
Второй Алекс Исак.
И остальные
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
вчера в 14:12
Думаю Салаху отдадут награду!
Вещий
Вещий
вчера в 13:41
По всем раскладам должен быть Салах или Дейк ... но все может получиться не по раскладу.
Гость
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