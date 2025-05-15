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Мбаппе сравнялся с Салахом в борьбе за «Золотую бутсу»

сегодня, 01:34
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

Гол нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в матче Ла Лиги с «Мальоркой» (2:1) стал для него 28-м в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Таким образом, француз сравнялся по голам в национальной лиге в нынешнем сезоне с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Футболисты делят второе место в борьбе за европейскую «Золотую бутсу», имея в активе по 56 очков. Лидером является Виктор Дьёкереш из лиссабонского «Спортинга», на счету которого 38 забитых мячей и 57 баллов.

Всего у Мбаппе 40 голов в текущей кампании.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 14:50
Ух, какая жёсткая борьба!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 07:47, ред.
Но уровень сопротивления в чемпионате Португалии с испанским и английским не сравнится, так что Дьёкериш точно за бортом данной борьбы. А так посмотрим кто в итоге получит этот утешительный приз. По мне так Салах в силу возраста больше заслуживает. Старичок а ещё огого результативность выдаёт.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:31
У каждого есть шанс стать лучшим..... остались последние рывки к успеху.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:18
Суровая борьба идёт, не на жизнь...
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 07:06
Мбаппе бы в нормальную команду, типа Барселоны, и стал бы суперзвездой
Вещий
Вещий
сегодня в 05:17
Скорее всего черепашка всех обойдет....
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:54
Бутсу черепахины... ему же мало...
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 02:50
Мбаппе раззабивался и похоже достигнет своей цели.
Удачи.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:50
Парадокс - Дьёкереш , который сейчас на 1 месте , имеет самую уязвимую позицию в борьбе за "Золотую бутсу".
протон
протон
сегодня в 02:47
После старта были вопросы с адаптацией, конечно. Но глядя на него сейчас, сомнений в его суперталанте нет.
Гость
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