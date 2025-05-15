Мбаппе сравнялся с Салахом в борьбе за «Золотую бутсу»

1747262094

сегодня, 01:34

Гол нападающего мадридского «Реала» в матче Ла Лиги с «Мальоркой» (2:1) стал для него 28-м в текущем розыгрыше чемпионата Испании.

Таким образом, француз сравнялся по голам в национальной лиге в нынешнем сезоне с форвардом «Ливерпуля» . Футболисты делят второе место в борьбе за европейскую «Золотую бутсу», имея в активе по 56 очков. Лидером является из лиссабонского «Спортинга», на счету которого 38 забитых мячей и 57 баллов.

Всего у Мбаппе 40 голов в текущей кампании.