Мбаппе сравнялся с Салахом в борьбе за «Золотую бутсу»

Гол нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе в матче Ла Лиги с «Мальоркой» (2:1) стал для него 28-м в текущем розыгрыше чемпионата Испании.
Таким образом, француз сравнялся по голам в национальной лиге в нынешнем сезоне с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. Футболисты делят второе место в борьбе за европейскую «Золотую бутсу», имея в активе по 56 очков. Лидером является Виктор Дьёкереш из лиссабонского «Спортинга», на счету которого 38 забитых мячей и 57 баллов.
Всего у Мбаппе 40 голов в текущей кампании.
Удачи.
Удачи.