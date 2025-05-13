Опередили Артету. 8 тренеров, которые выиграли трофеи в Англии во время «засухи» Микеля

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сегодня, 14:00

Даже тен Хаг брал трофеи за этот период, а Артета — нет.

Трофейная засуха «Арсенала» продолжится уже шестой сезон после вылета из полуфинала Лиги чемпионов, где клуб проиграл и дома, и на выезде ПСЖ . Микель Артета проделал хорошую работу, превратив «Арсенал» в серьезного соперника и претендента на титулы, но ему пока так и не удается сделать главное – победить в АПЛ или Лиге чемпионов.

Испанец привел «канониров» к победе в Кубке Англии через несколько месяцев после своего назначения на пост главного тренера в 2020 году, но, руководя грандиозной перестройкой в команде, ему затем не удалось завоевать ни одного крупного трофея ни в одном из пяти полных сезонов у руля лондонцев. Из нынешнего состава «Арсенала» только Киран Тирни и Букайо Сака выиграли Кубок Англии в 2020 году, причем полузащитник даже не выходил на поле в финале, а сидел на скамейке.

Что же происходило параллельно в Англии? Давайте вспомним тех тренеров в клубах АПЛ , которые за это время выиграли крупный трофей.

Арне Слот

«Да, это болезненное событие. Я понимаю, что эта команда играет более стабильно, и у нее есть много ингредиентов, которые нужны для победы. Я также пользуюсь случаем, чтобы поздравить „Ливерпуль“ с тем, что они сделали. Я думаю, они полностью заслужили победу, у них был стабильный состав. В следующем сезоне мы вновь попробуем стать первыми», — ответил Артета, когда его спросили, было ли для него горькой пилюлей наблюдать, как «Ливерпуль» обыграл его и стал чемпионом АПЛ .

Главный тренер «Арсенала» сохранял оптимизм относительно шансов команды на победу в чемпионате в текущем сезоне, но «Ливерпуль» все же оказался сильнее, хотя борьба шла довольно долго. Слот стал всего лишь пятым тренером в истории АПЛ , который выиграл титул в своем дебютном сезоне. Наверное, можно сказать, что это было сделано уверенно, ведь в чемпионате Англии стать чемпионом за четыре тура до конца не всем удается.

Пеп Гвардиола

С чего начать, говоря о Гвардиоле? С лета 2020 года Пеп привел «Манчестер Сити» к четырем подряд чемпионским титулам, став первым тренером в истории английского футбола, добившимся такого результата. Требл в сезоне-2022/23 — всего лишь второй случай после сэра Алекса Фергюсона, которому удалось добиться этого с английским клубом. А еще есть четыре подряд победы в Кубке Лиги. Вот с чем пришлось иметь дело Артете. Но чтобы быть лучшим, нужно побеждать лучших.

Эрик тен Хаг

Нидерландский тренер сказал следующие слова незадолго до увольнения:

Послушайте, за последние два года мы выиграли больше всего трофеев в английском футболе, если не считать «Манчестер Сити», так что мы уже показали хорошую игру в последних двух сезонах. И послушайте меня, это реальность, это факты. В футболе только одно важно – это трофеи. Итоги сезона подводят по количеству трофеев. И я повторяю, после «Сити» мы выиграли больше всего трофеев в английском футболе за последние два сезона. Мне все равно, получу ли я признание или нет. Мы привлекли молодых игроков, мы раскрыли молодых игроков, мы выиграли трофеи. Так что я могу сделать еще?

Несколько недель спустя он был уволен после того, как «Манчестер Юнайтед» не смог набрать обороты в чемпионате. «Юнайтед» тен Хага был в некотором роде мемом среди болельщиков, но они все же выиграли оба внутренних кубка, в то время как «Арсенал» остался ни с чем. Теперь Аморим в шаге от трофея Лиги Европы с этим МЮ . Но для «Арсенала» лучше, чтобы «красные дьяволы» выиграли, а не «Тоттенхэм», верно?

Юрген Клопп

Немец проиграл финалы Кубка Лиги, Лиги Европы и Лиги чемпионов, а также не смог стать первым в АПЛ с 97 очками (!) — а уже потом заполучил заветные трофеи. Артета взял титул с «Арсеналом» гораздо быстрее, чем Клопп с «Ливерпулем», но выведя «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов во втором полном сезоне у руля клуба, Клопп завоевал трофей лишь в третьей кампании. А затем и АПЛ в четвертом сезоне.

Эдди Хау

Прошло 70 лет с последнего трофея «Ньюкасла» в Англии, если не брать еврокубки. Это очень внушительный срок. Любопытно, что «сороки» ведь были сильной командой в разные времена, там тренировали Кевин Киган, сэр Бобби Робсон и Рафаэль Бенитес, но они не смогли взять хотя бы какой-нибудь Кубок. А вот именно Хау положил конец ожиданиям, причем весьма блестящим образом. Хау одержал победы над «Ноттингем Форест», «Челси», «Арсеналом» и грозным «Ливерпулем» Слота в финале Кубка Лиги на стадионе «Уэмбли». Это четыре из шести лучших на данный момент команд в турнирной таблице АПЛ . Достойно. Теперь «сорок» ждут новые времена — даже логотип решили изменить.

Дэвид Мойес

Человек, под руководством которого Артета провел больше всего матчей за свою игровую карьеру, Мойес завоевал первый значимый трофей в роли тренера в возрасте 60 лет. «Я даже немного растерялся. Это лучшее чувство в моей жизни, даже в самых смелых мечтах я не думал, что выиграю европейский трофей», — сказал Мойес после того, как привел «Вест Хэм» к победе в Лиге конференций УЕФА в 2020 году. Пока что это, кстати, единственный трофей в карьере Деклана Райса.

Томас Тухель

Пребывание нынешнего тренера сборной Англии на «Стэмфорд Бридж» было коротким, но плодотворным. Тухель заменил тогда на тренерском мостике легенду клуба Фрэнка Лэмпарда и мгновенно внедрил схему с тремя защитниками, на которую у европейской элиты — «Атлетико», «Реала» и «Манчестер Сити» не нашлось ответа. Его единственный полноценный сезон во главе «синих» оказался не столь впечатляющим, поскольку они финишировали на третьем месте в АПЛ , но он все равно принес им победу в клубном чемпионате мира (трофей, который «Челси» не смог выиграть в прошлый раз, в 2012 году).

Брендан Роджерс

Незадолго до своей победы над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов «Челси» мог выиграть и Кубок Англии, но с минимальным счетом проиграл «Лестеру» в финале. Дальний удар Юри Тилеманса на «Уэмбли» в тот день принес Роджерсу первый и пока единственный трофей, который он завоевал не в «Селтике». «Лисы» — единственный клуб, не входящий в «большую шестерку», который выигрывал Кубок Англии за последние 12 лет, с тех пор как «Уиган» сенсационно обыграл «Манчестер Сити».