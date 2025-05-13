Опередили Артету. 8 тренеров, которые выиграли трофеи в Англии во время «засухи» Микеля

Даже тен Хаг брал трофеи за этот период, а Артета — нет.
Трофейная засуха «Арсенала» продолжится уже шестой сезон после вылета из полуфинала Лиги чемпионов, где клуб проиграл и дома, и на выезде ПСЖ. Микель Артета проделал хорошую работу, превратив «Арсенал» в серьезного соперника и претендента на титулы, но ему пока так и не удается сделать главное – победить в АПЛ или Лиге чемпионов.
Испанец привел «канониров» к победе в Кубке Англии через несколько месяцев после своего назначения на пост главного тренера в 2020 году, но, руководя грандиозной перестройкой в команде, ему затем не удалось завоевать ни одного крупного трофея ни в одном из пяти полных сезонов у руля лондонцев. Из нынешнего состава «Арсенала» только Киран Тирни и Букайо Сака выиграли Кубок Англии в 2020 году, причем полузащитник даже не выходил на поле в финале, а сидел на скамейке.
Что же происходило параллельно в Англии? Давайте вспомним тех тренеров в клубах АПЛ, которые за это время выиграли крупный трофей.
Арне Слот
«Да, это болезненное событие. Я понимаю, что эта команда играет более стабильно, и у нее есть много ингредиентов, которые нужны для победы. Я также пользуюсь случаем, чтобы поздравить „Ливерпуль“ с тем, что они сделали. Я думаю, они полностью заслужили победу, у них был стабильный состав. В следующем сезоне мы вновь попробуем стать первыми», — ответил Артета, когда его спросили, было ли для него горькой пилюлей наблюдать, как «Ливерпуль» обыграл его и стал чемпионом АПЛ.
Главный тренер «Арсенала» сохранял оптимизм относительно шансов команды на победу в чемпионате в текущем сезоне, но «Ливерпуль» все же оказался сильнее, хотя борьба шла довольно долго. Слот стал всего лишь пятым тренером в истории АПЛ, который выиграл титул в своем дебютном сезоне. Наверное, можно сказать, что это было сделано уверенно, ведь в чемпионате Англии стать чемпионом за четыре тура до конца не всем удается.
Пеп Гвардиола
С чего начать, говоря о Гвардиоле? С лета 2020 года Пеп привел «Манчестер Сити» к четырем подряд чемпионским титулам, став первым тренером в истории английского футбола, добившимся такого результата. Требл в сезоне-2022/23 — всего лишь второй случай после сэра Алекса Фергюсона, которому удалось добиться этого с английским клубом. А еще есть четыре подряд победы в Кубке Лиги. Вот с чем пришлось иметь дело Артете. Но чтобы быть лучшим, нужно побеждать лучших.
Эрик тен Хаг
Нидерландский тренер сказал следующие слова незадолго до увольнения:
Послушайте, за последние два года мы выиграли больше всего трофеев в английском футболе, если не считать «Манчестер Сити», так что мы уже показали хорошую игру в последних двух сезонах. И послушайте меня, это реальность, это факты. В футболе только одно важно – это трофеи. Итоги сезона подводят по количеству трофеев. И я повторяю, после «Сити» мы выиграли больше всего трофеев в английском футболе за последние два сезона. Мне все равно, получу ли я признание или нет. Мы привлекли молодых игроков, мы раскрыли молодых игроков, мы выиграли трофеи. Так что я могу сделать еще?
Несколько недель спустя он был уволен после того, как «Манчестер Юнайтед» не смог набрать обороты в чемпионате. «Юнайтед» тен Хага был в некотором роде мемом среди болельщиков, но они все же выиграли оба внутренних кубка, в то время как «Арсенал» остался ни с чем. Теперь Аморим в шаге от трофея Лиги Европы с этим МЮ. Но для «Арсенала» лучше, чтобы «красные дьяволы» выиграли, а не «Тоттенхэм», верно?
Юрген Клопп
Немец проиграл финалы Кубка Лиги, Лиги Европы и Лиги чемпионов, а также не смог стать первым в АПЛ с 97 очками (!) — а уже потом заполучил заветные трофеи. Артета взял титул с «Арсеналом» гораздо быстрее, чем Клопп с «Ливерпулем», но выведя «Ливерпуль» в финал Лиги чемпионов во втором полном сезоне у руля клуба, Клопп завоевал трофей лишь в третьей кампании. А затем и АПЛ в четвертом сезоне.
Эдди Хау
Прошло 70 лет с последнего трофея «Ньюкасла» в Англии, если не брать еврокубки. Это очень внушительный срок. Любопытно, что «сороки» ведь были сильной командой в разные времена, там тренировали Кевин Киган, сэр Бобби Робсон и Рафаэль Бенитес, но они не смогли взять хотя бы какой-нибудь Кубок. А вот именно Хау положил конец ожиданиям, причем весьма блестящим образом. Хау одержал победы над «Ноттингем Форест», «Челси», «Арсеналом» и грозным «Ливерпулем» Слота в финале Кубка Лиги на стадионе «Уэмбли». Это четыре из шести лучших на данный момент команд в турнирной таблице АПЛ. Достойно. Теперь «сорок» ждут новые времена — даже логотип решили изменить.
Дэвид Мойес
Человек, под руководством которого Артета провел больше всего матчей за свою игровую карьеру, Мойес завоевал первый значимый трофей в роли тренера в возрасте 60 лет. «Я даже немного растерялся. Это лучшее чувство в моей жизни, даже в самых смелых мечтах я не думал, что выиграю европейский трофей», — сказал Мойес после того, как привел «Вест Хэм» к победе в Лиге конференций УЕФА в 2020 году. Пока что это, кстати, единственный трофей в карьере Деклана Райса.
Томас Тухель
Пребывание нынешнего тренера сборной Англии на «Стэмфорд Бридж» было коротким, но плодотворным. Тухель заменил тогда на тренерском мостике легенду клуба Фрэнка Лэмпарда и мгновенно внедрил схему с тремя защитниками, на которую у европейской элиты — «Атлетико», «Реала» и «Манчестер Сити» не нашлось ответа. Его единственный полноценный сезон во главе «синих» оказался не столь впечатляющим, поскольку они финишировали на третьем месте в АПЛ, но он все равно принес им победу в клубном чемпионате мира (трофей, который «Челси» не смог выиграть в прошлый раз, в 2012 году).
Брендан Роджерс
Незадолго до своей победы над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов «Челси» мог выиграть и Кубок Англии, но с минимальным счетом проиграл «Лестеру» в финале. Дальний удар Юри Тилеманса на «Уэмбли» в тот день принес Роджерсу первый и пока единственный трофей, который он завоевал не в «Селтике». «Лисы» — единственный клуб, не входящий в «большую шестерку», который выигрывал Кубок Англии за последние 12 лет, с тех пор как «Уиган» сенсационно обыграл «Манчестер Сити».
Вот такой список получился – и в него может добавиться скоро Оливер Глазнер из «Кристал Пэлас» — примечательно, что в финале его подопечные сыграют с «Манчестер Сити», который по итогу провального сезона может взять Кубок Англии и третье место в АПЛ, что станет, пожалуй, лучшим результатом, чем у «Арсенала» — второе место и бестрофейный сезон.
А Еще у фанатов Арсенала есть такая теория что ли.....мол мы переехали с Хайбери на Эмирейтс и на большие трофеи как отрезало.....мол проклятие какое то или еще что-то........
И Ладно бы если у Артеты нету трофеев, так Арсенал даже в финал кубка не может выйти даже национального, даже нынешний Тоттенхэм вышел в финал пусть и ЛЕ, и могут выиграть еврокубок....... чего у Арсенала меньше всего,
Вот какие кубки у Арсенала есть из европы, по моему только КОК 90-х годов, и пара кубок Ярмарок, трофей который не признан УЕФА........они проиграли два финала ЛЕ в 2000 и в 2019, финал ЛЧ 2006 и один финал КОК в 90-х........они исторически в европе хуже Тоттенхэма, у шпор два кубка УЕФА и один КОК 63 года, ......по этому в ЛЧ у них ничего не получется..... Арсенал это чисто домашняя английская команда, под типу домашнего тапочка, на улицу в таком не выйдешь, покрасоватся в европе нечем..........Даж у Челси до Абрамовича были еврокубки и даже супер кубок Уефа, и сейчас могут выиграть ЛК...... да даже у нынешнего Вест Хэма и Мойеса есть трофей ЛК...............но только не у канониров......а еще они себя называют лучшим клубом Лондона..........ну мы же с 19 года прошлого столетия не вылетаем из вышей лиги.........А сейчас они даже внутри Англии не способны взять трофей, стали прямо как Тоттенхэм.......да хуже....... пусть и вернулись в ТОП 4...... А все думают Артета это изменит.....
Может Артета просто хороший тренер под типу Почеттино, если вынести за скобки ПСЖ, то у аргентинца ничего существенного и нету.........но хотя бы второй работал не с грандами всю карьеру Эспаньол, Саутгемптон Тотетнхэм, а испанец управляет все же топовым клубом - Арсенал........ даже Хаби Алонсо выиграл титул с Байером, Хави выиграл Ла Лигу и поднял Барсу с середины таблицы и Флику сейчас легче работается, так как этот состав собрал испанец..........можно сколько угодно называть Артету учеником Гвардиолы, да таких много, но стать настоящим мастером не каждый может..........
PS Может Арсеналу стоит подумать на его счет, и выбрать другого тренера, уверен дай Артете денег и все равно Арсенал ничего не выиграет)))))))
А Еще у фанатов Арсенала есть такая теория что ли.....мол мы переехали с Хайбери на Эмирейтс и на большие трофеи как отрезало.....мол проклятие какое то или еще что-то........
И Ладно бы если у Артеты нету трофеев, так Арсенал даже в финал кубка не может выйти даже национального, даже нынешний Тоттенхэм вышел в финал пусть и ЛЕ, и могут выиграть еврокубок....... чего у Арсенала меньше всего,
Вот какие кубки у Арсенала есть из европы, по моему только КОК 90-х годов, и пара кубок Ярмарок, трофей который не признан УЕФА........они проиграли два финала ЛЕ в 2000 и в 2019, финал ЛЧ 2006 и один финал КОК в 90-х........они исторически в европе хуже Тоттенхэма, у шпор два кубка УЕФА и один КОК 63 года, ......по этому в ЛЧ у них ничего не получется..... Арсенал это чисто домашняя английская команда, под типу домашнего тапочка, на улицу в таком не выйдешь, покрасоватся в европе нечем..........Даж у Челси до Абрамовича были еврокубки и даже супер кубок Уефа, и сейчас могут выиграть ЛК...... да даже у нынешнего Вест Хэма и Мойеса есть трофей ЛК...............но только не у канониров......а еще они себя называют лучшим клубом Лондона..........ну мы же с 19 года прошлого столетия не вылетаем из вышей лиги.........А сейчас они даже внутри Англии не способны взять трофей, стали прямо как Тоттенхэм.......да хуже....... пусть и вернулись в ТОП 4...... А все думают Артета это изменит.....
Может Артета просто хороший тренер под типу Почеттино, если вынести за скобки ПСЖ, то у аргентинца ничего существенного и нету.........но хотя бы второй работал не с грандами всю карьеру Эспаньол, Саутгемптон Тотетнхэм, а испанец управляет все же топовым клубом - Арсенал........ даже Хаби Алонсо выиграл титул с Байером, Хави выиграл Ла Лигу и поднял Барсу с середины таблицы и Флику сейчас легче работается, так как этот состав собрал испанец..........можно сколько угодно называть Артету учеником Гвардиолы, да таких много, но стать настоящим мастером не каждый может..........
PS Может Арсеналу стоит подумать на его счет, и выбрать другого тренера, уверен дай Артете денег и все равно Арсенал ничего не выиграет)))))))