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ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыФранция. Лига 1 2024/2025

Усман Дембеле признан лучшим игроком года в Лиге 1

сегодня, 01:04

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле был удостоен награды лучшего игрока Лиги 1 по версии Национального союза профессиональных футболистов (UNFP) по итогам сезона 2024/2025.

Он провел 28 матчей, в которых забил 21 гол и сделал восемь голевых передач.

UNFP также назначил другие награды для выдающихся футболистов, тренеров и арбитров, работающих во Франции или представляющих страну за ее пределами.

Главной надеждой признан нападающий парижского клуба Дезире Дуэ, лучший голкипер — Лукас Шевалье из «Лилля», а лучшим тренером стал Луис Энрике из ПСЖ.

Килиан Мбаппе из «Реала» был назван лучшим французским игроком, выступающим за границей.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 06:38
Всем раздали по заслугам....
zp77c4sbzf7q
zp77c4sbzf7q
сегодня в 06:23
Вроде бы все справедливо.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:48
Патриотично- француз хоть и чёрный...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:16
Посмотрим, что Дембеле покажет в финале ЛЧ.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:27
Вроде бы всё правильно... Все достойные...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:13
Ну и Килиан своего не упустил...)))
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