Усман Дембеле признан лучшим игроком года в Лиге 1

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле был удостоен награды лучшего игрока Лиги 1 по версии Национального союза профессиональных футболистов (UNFP) по итогам сезона 2024/2025.
Он провел 28 матчей, в которых забил 21 гол и сделал восемь голевых передач.
UNFP также назначил другие награды для выдающихся футболистов, тренеров и арбитров, работающих во Франции или представляющих страну за ее пределами.
Главной надеждой признан нападающий парижского клуба Дезире Дуэ, лучший голкипер — Лукас Шевалье из «Лилля», а лучшим тренером стал Луис Энрике из ПСЖ.
Килиан Мбаппе из «Реала» был назван лучшим французским игроком, выступающим за границей.