Усман Дембеле признан лучшим игроком года в Лиге 1

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сегодня, 01:04

Нападающий «Пари Сен-Жермен» был удостоен награды лучшего игрока Лиги 1 по версии Национального союза профессиональных футболистов ( UNFP ) по итогам сезона 2024/2025.

Он провел 28 матчей, в которых забил 21 гол и сделал восемь голевых передач.

UNFP также назначил другие награды для выдающихся футболистов, тренеров и арбитров, работающих во Франции или представляющих страну за ее пределами.

Главной надеждой признан нападающий парижского клуба , лучший голкипер — из «Лилля», а лучшим тренером стал из ПСЖ .

из «Реала» был назван лучшим французским игроком, выступающим за границей.