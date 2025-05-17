«Кристал Пэлас» одолел «Манчестер Сити» и выиграл Кубок Англии

«Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Сити» в финальном матче Кубка Англии (1:0).
Единственный гол на 16-й минуте забил Эберечи Эзе.
«Кристал Пэлас» стал обладателем трофея впервые в своей истории.
|Кристал Пэлас1 : 0Манчестер Сити
|Матч завершен
«Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Сити» в финальном матче Кубка Англии (1:0).
Единственный гол на 16-й минуте забил Эберечи Эзе.
«Кристал Пэлас» стал обладателем трофея впервые в своей истории.
Ну, а Пэлас ожидаемо начали играть низким блоком, ожидая подходящего момента для контратаки, и практически первый же момент реализовали в гол. После чего снова сели в оборону, и в принципе довольно надёжно довели дело до финального свистка.
Всех болельщиков Кристал Пэлас, если таковые здесь имеются, с заслуженной и очень важной победой! Ну, а Болельщикам Ман Сити, не унывать, а отпустить этот сезон и готовиться к следующему.
Ну, а Пэлас ожидаемо начали играть низким блоком, ожидая подходящего момента для контратаки, и практически первый же момент реализовали в гол. После чего снова сели в оборону, и в принципе довольно надёжно довели дело до финального свистка.
Всех болельщиков Кристал Пэлас, если таковые здесь имеются, с заслуженной и очень важной победой! Ну, а Болельщикам Ман Сити, не унывать, а отпустить этот сезон и готовиться к следующему.