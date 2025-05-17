«Кристал Пэлас» одолел «Манчестер Сити» и выиграл Кубок Англии

Флик прошёл футбол. Сделал вундеркинда лидером «Барсы», взял все трофеи в Испании за год Всё это – с клубом в состоянии кризиса.

«Арсенал» нацелился на взрослые расходы. Артета потратит миллиард евро и позовёт чемпионов Европы Микель уже отдал за игроков 792 миллиона.

У «Динамо» давно нет побед над «Спартаком». Успешная атака проверит непонятных соседей В древнем дерби много интриг.