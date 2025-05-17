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«Кристал Пэлас» одолел «Манчестер Сити» и выиграл Кубок Англии

вчера, 20:30
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Кристал Пэлас» обыграл «Манчестер Сити» в финальном матче Кубка Англии (1:0).

Единственный гол на 16-й минуте забил Эберечи Эзе.

«Кристал Пэлас» стал обладателем трофея впервые в своей истории.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 04:46
У кого-то ещё есть иллюзии, что вот такой Сити может хоть что-то выиграть?
Осталось только вылететь из зоны ЛЧ.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 03:03
Впервые в Истории трофей взяли! можно только порадоваться за них!
протон
протон
вчера в 23:54
Поздравляем Федю Чалова с долгожданным европейским трофеем
Agamaga005
Agamaga005 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:45
Крооса нет и талант Анчи пропал.
112910415
112910415
вчера в 23:12
Кто заслужил, тот победил!
3aujbub2fxxg
3aujbub2fxxg
вчера в 22:16
Сити упустили случай взять последний трофей в этом провальном сезоне
barca200885
barca200885 ответ aNOOBis (раскрыть)
вчера в 22:06, ред.
Кого там дербанить-то? Ну, скорее всего, Эзе заберут да вратаришку, и то вряд ли. Остальные - добротные игроки, но не выше уровня КП.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 21:52
не знаю, как остальные, мои симпатии за МС в лихие 90-е годы.
из за грузинских футболистов.
главной звездой среди них был Георгий Кинкладзе.
lobsterdam
lobsterdam ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:40
Послушались Тен Хага, это он продавил после того как выставил за дверь Де Хеа, а Хендерсона не утвердил на первую позицию.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:36
У красных соседей сити остался шанс зайти в ЛЧ, если удастся одолеть Шпор в финале ЛЕ. И возможно, что оба манчестерских клуба, несмотря на различие в позиции в турнирной таблице, будут представлять Англию в ЛЧ! А возможно, что ни тот, и ни другой! Вот такая загогулина!
lobsterdam
lobsterdam ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 21:32
Да они и появились-то здесь только после покупки клуба шейхами и бегства половины Арсенала в Сити!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:29
Осадочек исчезнет, поверьте, если в следующие 3-4 сезона пеп снова возьмет лч с клубом, где он будет главным тренером
Маг_тм
Маг_тм ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:28
Давно я не видел на соккере фанатов МС, с того момента, как сити попал в эту яму)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:25
да, слабый сезон МС...на грани позора)))
а позор будет, когда еще и мимо топ- 5 пролетят с такой беззубой игрой в атаке.
а Борнмут то никак не слабей Пэласа.
матч разочарование, но хорошо, что все закончилось в основное время.
еще пару овертаймов я бы не выдержал.
тем сезон 2025-26 будет интереснее - интересно посмотреть, как МанСити будет выбираться из кризиса игры...и хочется верить, что ситуацию можно разрешить без смены гл.тр.МС.
в летом надо качественных трансферов, и решительно убрать из состава старый балласт. клуб должен сделать нужные выводы из этого сезона.
интересно, а Виртц удалил номер Гвардиолы?! ))))
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:10
болелов КП а тут такие есть....или это условные фнатаы Реала и МЮ........которые пришли порадоватся поражениям Сити и Гвардиолы, так как сами без трофеев сидят.........
DXTK
DXTK
вчера в 21:09
Да....... такого слабого Сити я давненько не видел проиграли все что только можно.....Пеп второй раз в карьере в АПЛ остается без трофеев....... а в чемпионате может еще и в ТОП 4 не попасть.....надеемся увидим Сити в ЛЕ там им самое место.

Отсутствие Родри не означает отсутствие игры у всей команды))))))

PS КП красавцы порадовали всех, не ожидал.....честно.....вот если орлы выиграли трофей, то пора и Тоттенхэму брать......иначе ......
Шуnя771
Шуnя771 ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 21:08, ред.
Убедили, но осадочек есть..)
Crystal Palace
Crystal Palace
вчера в 21:02
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 21:02
    2 из 3 лч пеп выиграл без родри. Таких игроков абы кому не доверят, поэтому шарлотан не зря со времен начала карьеры ни разу без работы не сидел не по своей воле. Клубы не дураки. Даже не самую богатую баварию стабильно в пооуфинал лч выводил. При лысом клубы играют ДОРОЖЕ, чем стоят. Директоры деньги считать умеют на таком уровне. Тут год без трофеев - и аут, как анчелотти. Ак пепу доверие особое, тк он мало того что из 17 чемпионатов за карьеру победил в 12 примерно, но и лч берет с завидной регулярностью. Скандалы с финагсовым фейрплэй, развод, смена тренда в футболе и поколений в клубе, уход Чики бегиристайна (спортдира мс) - вот что сделало этот сезон неудачным, но зато этот сезон - залог для удач в будущем
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 20:45
    Последняя попытка Гвардиолы хоть как-то скрасить провальный для Ман Сити сезон не увенчалась успехом. Вроде и правильно всё делали, - бежали, атаковали, по воротам били, но постоянно чего-то не хватало, чтобы забить хоть один гол. Ну и, конечно нужно отметить прекрасную игру голкипера Кристал Пэлас, который тянул сегодня всё, включая пенальти в исполнении Мармуша. Видимо зря Холанд, с его неубедительной результативностью ударов с "точки", поцеловал и мяч, и египтянина. Да простят меня болельщики МС за подобное сравнение, но Сити в этом матче был похож на тупой нож, которым пилят - пилят, а разрезать не могут.

    Ну, а Пэлас ожидаемо начали играть низким блоком, ожидая подходящего момента для контратаки, и практически первый же момент реализовали в гол. После чего снова сели в оборону, и в принципе довольно надёжно довели дело до финального свистка.

    Всех болельщиков Кристал Пэлас, если таковые здесь имеются, с заслуженной и очень важной победой! Ну, а Болельщикам Ман Сити, не унывать, а отпустить этот сезон и готовиться к следующему.
    zdeniss
    zdeniss
    вчера в 20:39
    Похоже, в этом сезоне в Англию вернулся Футбол... КП, Ньюкасл, еще бы вместо Ливерпуля Нотингем форест или Астон Вилла)))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 20:39
    Дык это и понятно!Выжигать в опорной и вести игру там особо некому!
    aNOOBis
    aNOOBis
    вчера в 20:39
    Рад за СР. Красавцы.
    Жаль, весь состав раздербанят теперь
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 20:39
    Пэлас, вратарь Хендерсон и Гласнер заслужили Кубок.
    и вообще в этом сезоне они здорово играли. все КП молодцы!!!
    Сити лишь бы остались в топ 4 )))
    п.с.
    Дик Хендерсон, воспитанник Ман Юнайтед!!! а они продали своего вратаря за копейки чтоб купить Онана ))))
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 20:36
    Родри нет и таланта Гвардиолы нет!
    Болельщиков Пэласа с Кубком!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:36
    Воо только интересно вратаря там надо было удалять или нет? Четкого повтора я так и не увидел.
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 20:36
    Поздравляю Пэлас и его болельщиков с завоеванием кубка Англии!!! Первый в их истории кубок!!! Думаю болельщики запомнят этот момент на всю жизнь!!!
    Эзе пора на повышение, крутой игрок!!!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 20:35
    Типичный сити этого сезона, днари.
    А правду говрят: кто выигрывает суперкубок, потом ниче не выигрывает))
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    вчера в 20:32
    Так им и надо, брал первый тайм обе забьют, но египтянин ступил.
    Гость
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