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«Бавария» крупно обыграла «Хоффенхайм»

вчера, 18:27
ХоффенхаймЛоготип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)0 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Хоффенхайм» уступил «Баварии» в матче 34-го тура Бундеслиги (0:4).

На 33-й минуте Майкл Олисе открыл счёт в матче. На 53-й минуте Йозуа Киммих удвоил преимущество гостей. На 80-й минуте Серж Гнабри сделал преимущество «Баварии» крупным. На 86-й минуте Харри Кейн установил окончательный счёт.

«Хоффенхайм» финишировал на 15-м месте в чемпионате Германии с 32 очками. Команда сохранила прописку в элите, опередив зону стыковых матчей на 3 очка. «Бавария» выиграла турнир, набрав 82 очка.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:37
Игра, конечно уже не имела значения ни для одних, ни для других. Мюнхенцы уже забрали свою "салатницу", а Хоффенхайм ещё пару туров назад решил свой вопрос пребывания в Бундеслиге на следующий сезон.

Но подопечным Компани, как и самому тренеру нужно отдать должное, что в ничего не решающей игре, не просто отбывали на поле, а показали яркий, результативный футбол. Это было по-чемпионски!
Capral
Capral
вчера в 18:31
Молодцы, по чемпионски завершают сезон!!!!!!!
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