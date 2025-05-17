«Бавария» крупно обыграла «Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» уступил «Баварии» в матче 34-го тура Бундеслиги (0:4).
На 33-й минуте Майкл Олисе открыл счёт в матче. На 53-й минуте Йозуа Киммих удвоил преимущество гостей. На 80-й минуте Серж Гнабри сделал преимущество «Баварии» крупным. На 86-й минуте Харри Кейн установил окончательный счёт.
«Хоффенхайм» финишировал на 15-м месте в чемпионате Германии с 32 очками. Команда сохранила прописку в элите, опередив зону стыковых матчей на 3 очка. «Бавария» выиграла турнир, набрав 82 очка.
Но подопечным Компани, как и самому тренеру нужно отдать должное, что в ничего не решающей игре, не просто отбывали на поле, а показали яркий, результативный футбол. Это было по-чемпионски!
Но подопечным Компани, как и самому тренеру нужно отдать должное, что в ничего не решающей игре, не просто отбывали на поле, а показали яркий, результативный футбол. Это было по-чемпионски!