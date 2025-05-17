«Бавария» крупно обыграла «Хоффенхайм»

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вчера, 18:27

«Хоффенхайм» уступил «Баварии» в матче 34-го тура Бундеслиги (0:4).

На 33-й минуте Майкл Олисе открыл счёт в матче. На 53-й минуте Йозуа Киммих удвоил преимущество гостей. На 80-й минуте Серж Гнабри сделал преимущество «Баварии» крупным. На 86-й минуте Харри Кейн установил окончательный счёт.

«Хоффенхайм» финишировал на 15-м месте в чемпионате Германии с 32 очками. Команда сохранила прописку в элите, опередив зону стыковых матчей на 3 очка. «Бавария» выиграла турнир, набрав 82 очка.