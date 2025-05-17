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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Хольштайн» и вышла в Лигу чемпионов

вчера, 18:31
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 0Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)ХольштайнМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Хольштайна» в матче 34- го тура Бундеслиги (3:0).

Уже на 3-й минуте Сехру Гирасси реализовал 11-метровый удар. На 9-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Карла Йоханссона. На 47-й минуте Марсель Забитцер удвоил преимущество хозяев поля. На 73-й минуте Феликс Нмеча отправил третий мяч в ворота гостей.

«Боруссия» Дортмунд заняла 4-е место в чемпионате Германии, имея в активе 57 очков. Команда на два балла опередила «Фрайбург», который в последнем туре дома проиграл «Айнтрахту» 1:3.

«Хольштайн» завершил сезон на 17-й позиции с 25 баллами. В следующей кампании команда выступит в низшем дивизионе.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:05
Мои поздравления Боруссии, так подняться дорогого стоит. Кто бы мог подумать что у Ковача получится (помню его горький опыт в Баварии).
Такой клуб как Боруссия должен быть в лиге чемпионов от Бундеслиги, все таки команда с опытом выступления в этом турнире.
Боруссия за 8 туров до финиша шла 11-й, до зоны ЛЧ было 10 очков, сезон казался безнадёжным уже.. Но в последних 8 играх выдали отрезок всего с одной ничьей в Мюнхене с Баварией и в каждом матче не менее 3 голов забивали, кроме Баварии, которой забили два. Эх, так бы сразу, могли и за чемпионство бороться. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, после Клоппа Боруссию вечно штормит, стабильности нет
valt134
valt134
вчера в 20:05
Отлично! Увидим Шмелей в следующем розыгрыше ЛЧ!!!
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 19:27
молодцы дортмундцы
RomarioBrazil
RomarioBrazil
вчера в 19:06
    2pbhu3ymnsaj
    2pbhu3ymnsaj
    вчера в 19:05
    нужно отдать должное Ковачу. физрук физруком, но из 8 последних матчей в Бундеслиге Боруссия выиграла 7, а также сыграла вничью с Баварией. красивый финишный рывок получился
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 18:33
    Это было ожидаемо! Хольштайн приехал на заклание по ходу
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 18:32
    есть!!!
    шмели сделали это)))) и заслуженно в лиге чемпионов.
    но в новом сезоне надо показать лучшую игру. они на то способны.
    Гость
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