Дортмундская «Боруссия» разгромила «Хольштайн» и вышла в Лигу чемпионов

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вчера, 18:31

Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Хольштайна» в матче 34- го тура Бундеслиги (3:0).

Уже на 3-й минуте Сехру Гирасси реализовал 11-метровый удар. На 9-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Карла Йоханссона. На 47-й минуте Марсель Забитцер удвоил преимущество хозяев поля. На 73-й минуте Феликс Нмеча отправил третий мяч в ворота гостей.

«Боруссия» Дортмунд заняла 4-е место в чемпионате Германии, имея в активе 57 очков. Команда на два балла опередила «Фрайбург», который в последнем туре дома проиграл «Айнтрахту» 1:3.

«Хольштайн» завершил сезон на 17-й позиции с 25 баллами. В следующей кампании команда выступит в низшем дивизионе.