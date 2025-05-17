Дортмундская «Боруссия» разгромила «Хольштайн» и вышла в Лигу чемпионов

Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Хольштайна» в матче 34- го тура Бундеслиги (3:0).
Уже на 3-й минуте Сехру Гирасси реализовал 11-метровый удар. На 9-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Карла Йоханссона. На 47-й минуте Марсель Забитцер удвоил преимущество хозяев поля. На 73-й минуте Феликс Нмеча отправил третий мяч в ворота гостей.
«Боруссия» Дортмунд заняла 4-е место в чемпионате Германии, имея в активе 57 очков. Команда на два балла опередила «Фрайбург», который в последнем туре дома проиграл «Айнтрахту» 1:3.
«Хольштайн» завершил сезон на 17-й позиции с 25 баллами. В следующей кампании команда выступит в низшем дивизионе.
Такой клуб как Боруссия должен быть в лиге чемпионов от Бундеслиги, все таки команда с опытом выступления в этом турнире.
Боруссия за 8 туров до финиша шла 11-й, до зоны ЛЧ было 10 очков, сезон казался безнадёжным уже.. Но в последних 8 играх выдали отрезок всего с одной ничьей в Мюнхене с Баварией и в каждом матче не менее 3 голов забивали, кроме Баварии, которой забили два. Эх, так бы сразу, могли и за чемпионство бороться. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, после Клоппа Боруссию вечно штормит, стабильности нет
Такой клуб как Боруссия должен быть в лиге чемпионов от Бундеслиги, все таки команда с опытом выступления в этом турнире.
Боруссия за 8 туров до финиша шла 11-й, до зоны ЛЧ было 10 очков, сезон казался безнадёжным уже.. Но в последних 8 играх выдали отрезок всего с одной ничьей в Мюнхене с Баварией и в каждом матче не менее 3 голов забивали, кроме Баварии, которой забили два. Эх, так бы сразу, могли и за чемпионство бороться. Посмотрим, что будет в следующем сезоне, после Клоппа Боруссию вечно штормит, стабильности нет
шмели сделали это)))) и заслуженно в лиге чемпионов.
но в новом сезоне надо показать лучшую игру. они на то способны.
шмели сделали это)))) и заслуженно в лиге чемпионов.
но в новом сезоне надо показать лучшую игру. они на то способны.