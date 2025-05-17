Титул у «Баварии», «Боруссия» Д ворвалась в ЛЧ. Итоги сезона Бундеслиги

1747497719

вчера, 19:01

Закончился сезон 2024/25 в Бундеслиге.

Победителем стала мюнхенская «Бавария». Второе место занял «Байер», третье — «Айнтрахт». Топ-4 замкнула дортмундская «Боруссия», которая сумела добиться прогресса на финише сезона, набрав 22 очка из 24 возможных в последних 8 турах. Все эти клубы сыграют в Лиге чемпионов. В Лигу Европы отправился «Фрайбург». «Майнц» обеспечил себе участие в Лиге конференций. Победитель Кубка Германии между «Арминией» и «Штутгартом» попадёт в Лигу Европы.

В стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе сыграет «Хайденхайм». Во Вторую Бундеслигу вылетели «Хольштайн» и «Бохум».