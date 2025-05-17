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Титул у «Баварии», «Боруссия» Д ворвалась в ЛЧ. Итоги сезона Бундеслиги

вчера, 19:01

Закончился сезон 2024/25 в Бундеслиге.

Победителем стала мюнхенская «Бавария». Второе место занял «Байер», третье — «Айнтрахт». Топ-4 замкнула дортмундская «Боруссия», которая сумела добиться прогресса на финише сезона, набрав 22 очка из 24 возможных в последних 8 турах. Все эти клубы сыграют в Лиге чемпионов. В Лигу Европы отправился «Фрайбург». «Майнц» обеспечил себе участие в Лиге конференций. Победитель Кубка Германии между «Арминией» и «Штутгартом» попадёт в Лигу Европы.

В стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе сыграет «Хайденхайм». Во Вторую Бундеслигу вылетели «Хольштайн» и «Бохум».

Титул у «Баварии», «Боруссия» Д ворвалась в ЛЧ. Итоги сезона Бундеслиги

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:45
Ну Штутгарт хоть до финала кубка дошел.
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 19:34
Баварцам гола не хватило, чтоб красивое число голов было. Харри подкачал).
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 19:17
и падение Штутгарта и РБ Лейпцига.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:14
Пожалуй кроме победителей , надо отметить удачный финиш "Шмелей"...
Гость
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