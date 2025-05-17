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«Химки» в меньшинстве обыграли «Рубин» в матче РПЛ

вчера, 18:33
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки3 : 2Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Химки» и «Рубин» сыграли вничью в матче 29-го тура РПЛ (2:2).

На 9-й минуте нападающий «Химок» Антон Заболотный открыл счёт. На 11-й минуте форвард «Рубина» Мирлинд Даку сравнял счет. На 58-й Даку забил свой второй гол в матче. На 68-й минуте игрок «красно-черных» Александр Руденко восстановил равновесие в матче. Защитник «Химок» Эдгардо Фаринья на 76-й получил прямую красную карточку. Победный гол забил Руденко на 90+4-й минуте, оформив дубль.

После этой игры «Химки» идут на 11-м месте (29 очков), «Рубин» находится на 7-й строчке (42 пункта).

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:22
Химки» и «Рубин» сыграли вничью в матче 29-го тура РПЛ (2:2).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1407185/himki-rubin 17.05.2025/ Так все таки вничью сыграли ? Или 3:2 :
протон
протон
вчера в 20:15
Химки спаслись , Пари НН думаю уйдут от стыков. Дмх, и Ахмат скорее в стыки
Пепс
Пепс
вчера в 20:08
Вот блин... Отдали игру ((((
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:38
Чё там было то?)))
Capral
Capral ответ За адекватность (раскрыть)
вчера в 19:12, ред.
Моё Почтение, Уважаемый!!!
Даже Великий Кройф плохо исполнял пенальти.
я из Химок
я из Химок ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:07
🤝🤝🤝😁
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:56
Химкам просто повезло
Futurista
Futurista
вчера в 18:56
Врубили Рубину)...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ я из Химок (раскрыть)
вчера в 18:47, ред.
Персонально Вам -- С ЛУЧШЕЙ ИГРОЙ ХИМОК в этом сезоне
Здоровья, удачи.
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:47
Наверное Даку в "Рубине" лучше не давать бить пенальти, как Кордобе а "Краснодаре". Он и с игры неплохо справляется. А ежели слегка серьезнее, то драматургии матча мог бы позавидовать Уильям наш Шекспир. Паренек из солнечной Панамы "мегаудачно" на замену вышел. И тем не менее "Химкам" нужно отдать должное. В меньшинстве рубились до последнего и условно на жилах вытащили победу, с которой болельщиков клуба и поздравляю. Как минимум футболисты сегодня сделали все, чтобы команда осталась в РПЛ. А уж что там будет с лицензированием, время покажет. Как-то так с моей колокольни.
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:40, ред.
Вот это ТРИЛЛЕР ВЫДАЛИ команды во 2-м тайме!
Кто не смотрел, посмотрите, если есть такая возможность.
Там было всё: и удаление, и незасчитанный КРАСИВЫЙ гол, и - тут же! - гол в другие ворота.
До финального свистка - а добавили 7 минут - всё было "на тоненького", поскольку Рубин пошёл вперёд, и если бы Кокарев НЕ вытащил мяч из угла ворот после удара головой Иванова, то...
Почему Рубин бился до конца, ведь, казалось бы, ему уже ничего в этом чемпионате не нужно?
Думаю, потому что Рахимов такой "забияка", а игроки Рубина ему под стать.
Благодарю обе команды за ОТЛИЧНУЮ ИГРУ!
я из Химок
я из Химок
вчера в 18:39
Химчане, с победой!!! Очень нужные очки! Химки!!!
y8z2p77vbqjq
y8z2p77vbqjq
вчера в 18:35
Химкам очки нужнее, они больше хотели выиграть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:35
Вот что значит жажда выживания...
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