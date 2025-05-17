«Химки» в меньшинстве обыграли «Рубин» в матче РПЛ

«Химки» и «Рубин» сыграли вничью в матче 29-го тура РПЛ (2:2).
На 9-й минуте нападающий «Химок» Антон Заболотный открыл счёт. На 11-й минуте форвард «Рубина» Мирлинд Даку сравнял счет. На 58-й Даку забил свой второй гол в матче. На 68-й минуте игрок «красно-черных» Александр Руденко восстановил равновесие в матче. Защитник «Химок» Эдгардо Фаринья на 76-й получил прямую красную карточку. Победный гол забил Руденко на 90+4-й минуте, оформив дубль.
После этой игры «Химки» идут на 11-м месте (29 очков), «Рубин» находится на 7-й строчке (42 пункта).
Кто не смотрел, посмотрите, если есть такая возможность.
Там было всё: и удаление, и незасчитанный КРАСИВЫЙ гол, и - тут же! - гол в другие ворота.
До финального свистка - а добавили 7 минут - всё было "на тоненького", поскольку Рубин пошёл вперёд, и если бы Кокарев НЕ вытащил мяч из угла ворот после удара головой Иванова, то...
Почему Рубин бился до конца, ведь, казалось бы, ему уже ничего в этом чемпионате не нужно?
Думаю, потому что Рахимов такой "забияка", а игроки Рубина ему под стать.
Благодарю обе команды за ОТЛИЧНУЮ ИГРУ!
Кто не смотрел, посмотрите, если есть такая возможность.
Там было всё: и удаление, и незасчитанный КРАСИВЫЙ гол, и - тут же! - гол в другие ворота.
До финального свистка - а добавили 7 минут - всё было "на тоненького", поскольку Рубин пошёл вперёд, и если бы Кокарев НЕ вытащил мяч из угла ворот после удара головой Иванова, то...
Почему Рубин бился до конца, ведь, казалось бы, ему уже ничего в этом чемпионате не нужно?
Думаю, потому что Рахимов такой "забияка", а игроки Рубина ему под стать.
Благодарю обе команды за ОТЛИЧНУЮ ИГРУ!