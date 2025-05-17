«Химки» в меньшинстве обыграли «Рубин» в матче РПЛ

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вчера, 18:33

«Химки» и «Рубин» сыграли вничью в матче 29-го тура РПЛ (2:2).

На 9-й минуте нападающий «Химок» Антон Заболотный открыл счёт. На 11-й минуте форвард «Рубина» Мирлинд Даку сравнял счет. На 58-й Даку забил свой второй гол в матче. На 68-й минуте игрок «красно-черных» Александр Руденко восстановил равновесие в матче. Защитник «Химок» Эдгардо Фаринья на 76-й получил прямую красную карточку. Победный гол забил Руденко на 90+4-й минуте, оформив дубль.

После этой игры «Химки» идут на 11-м месте (29 очков), «Рубин» находится на 7-й строчке (42 пункта).