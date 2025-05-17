Галактионов останется на посту главного тренера «Локомотива»

По информации инсайдера Ивана Карпова, масштабных изменений в структуре железнодорожного клуба не ожидается как минимум до зимы.
В частности, сохраняется вероятность того, что Михаил Галактионов останется на посту главного тренера команды, несмотря на ранее озвученные слухи.
Ранее сообщалось, что экс-игрок «Локомотива» Борис Ротенберг может занять должность генерального директора клуба в случае признания текущего сезона неудачным, однако источник считает этот сценарий маловероятным.
"- Самый странный футболист, которого ты встречал в своей карьере?
- Борис Ротенберг! Было понятно, по какой причине он находился в команде. С ним я особо не общался, так, тренировались несколько раз, но знаю один забавный случай за него. Перед одним из матчей РПЛ главный тренер «Химок» Константин Сарсания объявил стартовый состав, но Боря в него не попал. Он сразу же вышел из раздевалки, а через несколько минут вернулся обратно с телефоном и протянул трубку Сарсании. Теперь уже Сарсания вышел, а вернувшись заново огласил стартовый состав — Ротенберг уже был в нём!"
"- Самый странный футболист, которого ты встречал в своей карьере?
- Борис Ротенберг! Было понятно, по какой причине он находился в команде. С ним я особо не общался, так, тренировались несколько раз, но знаю один забавный случай за него. Перед одним из матчей РПЛ главный тренер «Химок» Константин Сарсания объявил стартовый состав, но Боря в него не попал. Он сразу же вышел из раздевалки, а через несколько минут вернулся обратно с телефоном и протянул трубку Сарсании. Теперь уже Сарсания вышел, а вернувшись заново огласил стартовый состав — Ротенберг уже был в нём!"