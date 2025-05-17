Галактионов останется на посту главного тренера «Локомотива»

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вчера, 22:38

По информации инсайдера Ивана Карпова, масштабных изменений в структуре железнодорожного клуба не ожидается как минимум до зимы.

В частности, сохраняется вероятность того, что останется на посту главного тренера команды, несмотря на ранее озвученные слухи.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Локомотива» может занять должность генерального директора клуба в случае признания текущего сезона неудачным, однако источник считает этот сценарий маловероятным.