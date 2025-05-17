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Галактионов останется на посту главного тренера «Локомотива»

вчера, 22:38

По информации инсайдера Ивана Карпова, масштабных изменений в структуре железнодорожного клуба не ожидается как минимум до зимы.

В частности, сохраняется вероятность того, что Михаил Галактионов останется на посту главного тренера команды, несмотря на ранее озвученные слухи.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Локомотива» Борис Ротенберг может занять должность генерального директора клуба в случае признания текущего сезона неудачным, однако источник считает этот сценарий маловероятным.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:00
Если будет нужный звонок, то этот Ротенберг займет любую должность в Локомотиве и не только). Вот цитата с этого сайте, позволяющая это понять:
"- Самый странный футболист, которого ты встречал в своей карьере?
- Борис Ротенберг! Было понятно, по какой причине он находился в команде. С ним я особо не общался, так, тренировались несколько раз, но знаю один забавный случай за него. Перед одним из матчей РПЛ главный тренер «Химок» Константин Сарсания объявил стартовый состав, но Боря в него не попал. Он сразу же вышел из раздевалки, а через несколько минут вернулся обратно с телефоном и протянул трубку Сарсании. Теперь уже Сарсания вышел, а вернувшись заново огласил стартовый состав — Ротенберг уже был в нём!"
mhpsvw867hcz
mhpsvw867hcz
вчера в 23:13
Сезон не важный и не только тренер виноват?
112910415
112910415
вчера в 23:08
Или так, или иначе! )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:56
Опять волну погнали)?))
Vilar
Vilar
вчера в 22:45
Конечно, признают неудачным, финн - генеральный директор, прикольно!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:44
Ну Ваню слушать это так себе
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